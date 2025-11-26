27 ноября в США отмечают День благодарения, специфический американский праздник, известный тем, что принято собираться в семейном кругу и есть индейку. Но благодаря тому, что США сейчас мировая сверхдержава, которая распространила свои традиции и привычки на весь мир, интерес ко Дню благодарения также понятен, особенно, если окружение президента Трампа обещало ему мир в Украине как раз ко Дню благодарения.

24 Канал рассказывает, что это за праздник, какой в нем смысл и традиции, а также почему День благодарения стал дипломатическим дедлайном.

Что известно о корнях Дня благодарения?

День благодарения – специфический американский праздник, но взялся он не на пустом месте. Это модифицированные в Новом свете европейские "обжинки", точнее их разновидность. Благодарность высшим силам за удачное завершение хозяйственного цикла и хороший урожай.

Праздники урожая известны во многих культурах и имеют давнюю историю. Корни уходят во времена язычества и первобытных культов кельтов, германцев, славян и других народов. Христиане эти традиции адаптировали и заменили в соответствии со своим религиозным мировоззрением.

Первые европейские поселенцы в Америке были именно носителями христианского мировоззрения (в формате английского протестантизма), поэтому неудивительно, что привезли в Новый мир и праздник урожая.

Для английских протестантов или как их еще называли "пуритан" было типичным не признавать традиционные христианские праздники, они отмечали только Рождество и Пасху, а остальные были провозглашены днями поста и днями благодарности за определенные события, которые считались проявлением божественной воли.

Когда был первый американский День благодарения?

Сведения о праздновании Дня благодарения в Америке были зафиксированы еще в 1619 году, но считается, что впервые в формате, похожем на традиционный, День благодарения в Америке отпраздновали в 1621 году в Плимутской колонии (современный штат Массачусетс). Поселенцы так отмечали первый хороший урожай.

Участниками празднования стали местные жители индейцы из племени Вампаноагов. Они рассчитывали на помощь пришельцев в войне с другим племенем Наррагансетт, а потому поставляли колонистам еду, в частности, индеек. Больших диких птиц, на которых было удобно охотиться и не бояться истребить, поскольку популяция была довольно большой.

Хотя нет достоверных доказательств того, что индейка была на первом праздничном столе 1621 году (историки говорят, что тогда в меню были оленина, кукуруза и тыква), со временем (в середине 19 века) это стало фактом, который не требует подтверждения, а сама индейка – символом Дня благодарения. Ведь эта птица дешевая и достаточно большая, чтобы накормить всю семью.



Как представлял себе первый День благодарения американский художник Жан Леон Жером Феррис, картина 1912 года / Public Domain

А вот индейцы таким символом не стали – белые колонисты их истребили и забрали себе их земли, на которых ввели свои обычаи. Сейчас численность вампаноагов составляет около 2000 человек, они потеряли собственный язык и разговаривают на языке пришельцев – английском.

Интересный факт! Среди поселенцев, праздновавших первый в Америке День благодарения, могли быть и украинцы. Считается, что в 1608 году в Новый свет на корабле "Мейфлауэр" вместе с капитаном Джоном Смитом прибыл украинец по имени Иван Богдан.



Что побудило уроженца Коломыи отправиться в Новый свет неизвестно, но это реальный исторический персонаж. Он жил в первой английской колонии – Джеймстаун в Вирджинии.

Как День благодарения стал национальным праздником США?

Со временем локальный праздник колонистов впоследствии перерос в праздник новой страны – США, стал частью исторического мифа и важным элементом нациетворчества.

Первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил 26 ноября 1789 года как первое общенациональное празднование Дня благодарения в Америке. Но долгое время День благодарения не имел фиксированной даты и зависел от решений штатов.

В конце, 1863 года президент Линкольн определил дату как последний четверг ноября и провозгласил День благодарения национальным праздником.

Напомним, что это были времена Гражданской войны в США и таким образом политик пытался примирить нацию. По крайней мере дать такой повод. Стоит признать, получилось не сразу, но получилось. Во второй половине 20-го века дело политиков продолжили маркетологи, благодаря которым День благодарения приобрел свой привычный вид.

В 2025 году последний четверг приходится на 27 число. В 1939-м президент Рузвельт попытался перенести праздник на третий четверг ноября, но его инициатива не прижилась.

Почему так спешили люди Трампа с мирным планом для Украины?

Как в давние времена праздник урожая символизировал окончание теплой поры и был сигналом готовиться к зиме, так и День благодарения запускает в США праздничный марафон. После Дня благодарения в Америке официально наступает праздничный рождественский сезон и все начинают готовиться к Рождеству. При этом некоторые начинают делать это еще раньше – после Хэллоуина (то есть Дня всех святых).

В доиндустриальную эпоху такой график действительно имел значение, но в наше время это в основном дань устоявшимся традициям. Люди не перестают работать, но, конечно, теперь делают это с праздничным настроением.

Традиционно в США День благодарения – это длинные выходные, которые рекомендуется проводить с семьей. В День благодарения американцы обычно обедают вместе с семьей, ходят в церковь и просматривают спортивные события (обычно матчи NFL – еще одна не очень понятная остальному миру традиция) и парады (самый известный – парад универмага Macy's в Нью-Йорке, впервые состоялся в 1924 году).

Также это время "закупов" подарков на Рождество и любимый праздник маркетологов – "черная пятница". Она приходится на следующий день после Дня благодарения. Первый является официальным выходным в США, а пятница – формально нет, но в Америке в этот день мало кто работает.

Поэтому заявления из окружения Трампа и прямой ультиматум от министра армии США Дэна Дрисколла в Киеве о том, что Украина должна одобрить текст "мирного договора" ко Дню благодарения – это именно отсылка к американским традициям.

Близким украинским аналогом является "давайте уже после праздников", только в формате – "успеть до их начала", ведь дальше всем будет не интересно наблюдать за трамповыми победками.

Другим аргументом окружения Трампа было то, что заканчивается очередной (9-й) месяц правления их шефа, а он до сих пор не закончил очередную войну, а значит – не может больше говорить, что завершает по войне в месяц. Зато новая победа могла бы погасить водоворот скандала от потенциальной публикации файлов Эпштейна, проигрыша республиканцев на местных выборах и падение рейтингов самого Трампа, которое он не признает, но очевидно очень из-за этого раздражен.

Что делают президенты США на День благодарения?

В отличие от всех остальных американцев, президенты на День благодарения не отдыхают, а имеют очень важное дело. Оно называется "помилование индейки" (на английском – turkey pardon). Корни традиции уходят в XIX век, когда фермеры присылали президентам индеек в подарок.

Легенды говорят, что первым спас индейку от праздничного стола еще Линкольн, а впервые торжественную церемонию провели в Белом доме в 1920 году во времена Вудро Уилсона. Тогда надо было выбирать, кого из птиц оставить в живых и победил индюк из штата Кентукки.

В 1963 году президент Кеннеди, который был накануне Дня благодарения с визитом на птицеферме и получил индейку с надписью "Приятного, господин президент!", пошутил, что птичке следует дать "еще подрасти", чтобы оказаться за президентским праздничным столом, а затем отпустил ее на ферму. Это считается первым помилованием.



Gobble и Waddle – герои Дня благодарения 2025 года / Фото Jacquelyn Martin/AP

В 1989 году президент Джордж Буш-старший формализовал традицию и стал проводить шуточную церемонию на лужайке Белого дома: после того, как указ о помиловании индейки зачитывают, птицу отправляют на почетную пенсию.

Сама процедура также формализована и должна непременно сопровождаться шутками разного уровня остроумия.

Вот, например, как это происходило во времена президента Обамы: смотрите видео

Дональд Трамп обожает эту процедуру и в этом году уже воспользовался своими полномочиями. 25 ноября он помиловал индюков Gobble и Waddle, которых специально для этого готовили всю их жизнь на ферме в Северной Каролине.

Когда я впервые увидел их фото, подумал, что нам стоит назвать их... Ну, я собирался... Не должен это говорить... Я собирался назвать их Чаком и Нэнси. Но потом понял, что тогда я бы их не помиловал. И мне было бы безразлично, что сказала бы Мелания,

– Трамп шутит о своих политических оппонентах демократах Нэнси Пелоси и Чаке Шумере, 25 ноября 2025 года.

Фото и видео торжественной церемонии с лужайки Белого дома стали вирусными, журналисты получили действительно немало эффектных кадров.



Скриншот из видео

Миловать Трамп очень любит. Кроме птиц он постоянно освобождает от ответственности своих сторонников, часто обремененных уголовными делами. В частности, участников мятежа 6 января 2021 года, своего собрата Руди Джулиани и многие другие.

Также Трамп не отказывает себе в том, чтобы использовать День благодарения для политической агитации, а по факту – попасть в идиотскую ситуацию и стать посмешищем.

В этом году Трамп, например, написал, что праздничный ужин (набор Thanksgiving meal в сети супермаркетов Walmart) в 2025 году на 25% дешевле чем в прошлом году, то есть во времена Байдена.

На основании этого Трамп похвалил себя и проклял демократов, от которых настрадался из-за последних новостей об их победах на местных выборах, где они удачно использовали новости об инфляции и стремительном росте цен в США при его правлении.

По данным Walmart, ужин на День благодарения 2025 года при Трампе на 25% дешевле, чем ужин на День благодарения 2024 года при Байдене. Мои расходы ниже, чем у демократов, на все, особенно на нефть и газ! Поэтому вопрос "доступности" демократов МЕРТВЕ! ПЕРЕСТАТЬ ВРАТЬ!!!,

– сообщение Трампа в его соцсети.

Впоследствии свои слова Трамп подтвердил во время выступления в Белом доме:

Они вышли и сказали, что ужин Трампа на День благодарения на 25% дешевле, чем у Байдена... Мы те, кто прекрасно поработал над доступностью, а не демократы.

Многочисленные фактчекеры сразу взялись проверять слова Трампа и выяснили, что в Walmart в этом году уменьшили количество продуктов в Thanksgiving meal (15 вместо 21 в 2024 году). Также на снижение цены с 55 долларов до 40 повлияли использование товаров собственной марки сети Great Value вместо других брендов, а также специальные акционные цены, которые различаются в зависимости от года и локации.



Thanksgiving meal раздора / Фото Walmart

Если бы Трамп попытался воспроизвести Thanksgiving meal 2024 года в полном объеме сейчас, то это стоило бы на 6% дороже.

Впрочем, на критику СМИ и какой-то там фактчекинг Трамп не обращает внимания, его не впервые и не в последний раз буквально ловят за руку, он буквально живет в меме "я сказал тебе неправду", его вообще признали виновным в преступлении. Но на институт репутации, им разрушен, чихать на это хотел. По крайней мере, всеми силами пытается это показать.

Вечером 25 ноября после помилования индюков Трамп с семьей отправился в Мар-а-Лаго, где его уже не достанут журналисты или политики (ну, почти, потому что держим в голове возможный визит во Флориду президента Украины Зеленского), а он сможет сконцентрироваться на важных для себя вещах.