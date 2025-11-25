Украинский лидер не прочь встретиться с американским на День благодарения, то есть 27 ноября. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда Зеленский и Трамп могут встретиться?

По словам Ермака, американские и украинские чиновники согласовали большинство аспектов мирного плана.

Однако Владимир Зеленский хочет обсудить вопросы территориальных уступок напрямую с Дональдом Трампом.

Справка: Американский чиновник подтвердил, что были обсуждения вероятной встречи Зеленского и Трампа на этой или следующей неделе, но дата еще не определена. Трамп покинет Вашингтон во вторник вечером и планирует оставаться в Мар-а-Лаго до воскресенья.

По мнению Ермака, встреча президентов во время праздника будет иметь символическое значение. Он подчеркнул, что для Киева важно окончательно согласовать свою позицию по мирному плану с Вашингтоном. Тогда Дональд Трамп сможет давить на Владимира Путина, чтобы он согласился на совместный американо-украинский план.

Зачем Зеленскому встреча с Трампом?

Ермак объяснил, что главное противоречие между Зеленским и Трампом касается территорий. Предыдущий 28-пунктовый план обещал России дополнительные территории сверх тех, которые она сейчас контролирует, что вызвало резкую реакцию Украины и ее союзников. США аргументировали это тем, что по текущей траектории войны Украина все равно может потерять эти территории.

Ермак отметил, что кроме этих территориальных вопросов нынешний проект плана учитывает интересы Украины и уважает ее "красные линии".

Одно из ключевых новшеств в проекте – гарантии безопасности от США и европейских союзников. Ермак назвал это "историческим решением". Он уточнил, что гарантии будут юридически обязательны.

Обратите внимание! По данным СМИ, план Трампа предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на нападение на Украину как на нападение на все трансатлантическое сообщество.

Предыдущий план США потребовал от Украины отказа от членства в НАТО и присутствия иностранных войск в обмен на гарантии безопасности. Ермак подчеркнул, что Украина не отказывается от своего конституционного права на будущее членство в Альянсе.

Что известно о новом мирном плане США?