Встреча с представителями США в Кремле 2 декабря была "очень полезной". Об этом глава Кремля заявил в интервью для India Today, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что Путин сказал о мирном плане Трампа?
По словам диктатора, его переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжались несколько часов, поскольку они рассматривали каждый пункт мирных предложений. С некоторыми пунктами плана США Россия не согласилась.
Путин отметил, что американцы предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на 4 пакета" и обсуждать их в таком формате.
Глава Кремля заявил, что якобы "Россия предлагала Украине выйти из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев решил воевать". Путин подчеркнул, что "Россия в любом случае захватит Донбасс и Новороссию – военным или иным путем".
Отдельно политик отметил, что Россия не планирует возвращаться в "Большую восьмерку". По его словам, доля "Большой семерки" в мировой экономике из года в год уменьшается.
Напомним, что о возвращении страны-агрессора в G8 говорилось в мирном плане Трампа.
Что известно о переговорах США, Украины и России по мирному плану?
- В ноябре СМИ обнародовали так называемый мирный план Трампа. Его разработал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев вместе со спецпосланником президента США Стивом Виткоффым и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
- План содержал 28 пунктов и требовал от Украины значительных уступок: вывод ВСУ из Донбасса, отказ от преследования российских военных преступников, сокращение численности армии.
- По результатам переговоров США, Украины и Европы, в Женеве план сократили до 19 пунктов. Впрочем, вопрос территорий остался нерешенным.
- 30 ноября в Майами состоялся второй раунд переговоров между американцами и украинцами. Пунктов плана стало 20.
- 2 декабря Виткофф и Кушнер прибыли на встречу с Путиным. Эти переговоры тоже не принесли прогресса. По вопросу территорий компромисса не нашли.