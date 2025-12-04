Зустріч із представниками США у Кремлі 2 грудня була "дуже корисною". Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю для India Today, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що Путін сказав про мирний план Трампа?
За словами диктатора, його переговори зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером тривали кілька годин, оскільки вони розглядали кожен пункт мирних пропозицій. З деякими пунктами плану США Росія не погодилася.
Путін зазначив, що американці запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі.
Очільник Кремля заявив, що нібито "Росія пропонувала Україні вийти з Донбасу і не починати військових дій, але Київ вирішив воювати". Путін наголосив, що "Росія у будь-якому разі захопить Донбас і Новоросію – військовим чи іншим шляхом".
Окремо політик зауважив, що Росія не планує повертатися у "Велику вісімку". За його словами, частка "Великої сімки" у світовій економіці з року у рік зменшується.
Нагадаємо, що про повернення країни-агресора до G8 йшлося у мирному плані Трампа.
Що відомо про переговори США, України та Росії щодо мирного плану?
- У листопаді ЗМІ оприлюднили так званий мирний план Трампа. Його розробив спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв разом із спецпосланцем президента США Стівом Віткоффим та зятем Трампа Джаредом Кушнером.
- План містив 28 пунктів і вимагав від України значних поступок: виведення ЗСУ з Донбасу, відмова від переслідування російських воєнних злочинців, скорочення чисельності армії.
- За результатами переговорів США, України та Європи у Женеві план скоротили до 19 пунктів. Втім, питання територій залишилося невирішеним.
- 30 листопада у Маямі відбувся другий раунд перемовин між американцями і українцями. Пунктів плану стало 20.
- 2 грудня Віткофф і Кушнер прибули на зустріч із Путіним. Ці переговори теж не принесли прогресу. Щодо питання територій компромісу не знайшли.