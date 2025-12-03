Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське РИА Новости.

Дивіться також Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на себе, поки виступав на форумі неподалік Кремля

Які деталі відомі про результати переговорів Путіна і Віткоффа?

Радник ркемлівського диктатора Юрій Ушаков сказав, що розмова Путіна і Віткоффа була "корисна і конструктивна".

Росія і США домовилися не розголошували суть переговорів.

За його словами, Росія погоджується з певними пунктами плану США, але не з усіма.

Москва отримала ще 4 документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони обговорювали "суть плану США, а не конкретні пропозиції", а також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні.

Росія та США готові продовжити спільну роботу у напрямку досягнення миру.

Ушаков також сказав, що "представники президента США передали Путіну привіт та найкращі побажання від Трампа". Путін зробив взаємний жест Трампу.

Поки що не йдеться про конкретні плани зустрічі президента США Трампа і Владіміра Путіна.

Як минула зустріч Путіна і Віткоффа у Москві