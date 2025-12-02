Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про переговори у Росії

Переговори у Москві стартували о 18:40, а про їх закінчення стало відомо близько 23:30.

Віткофф уже прибув до посольства США в Москві після зустрічі.

Віткофф біля американського посольства: дивіться відео

Дмітрієв назвав переговори "продуктивними".

Нагадаємо, що Віткофф поїхав до Путіна разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони мали представити росіянам оновлений мирний план США.

Зверніть увагу! Спочатку мирний план США мав 28 пунктів, згодом його скоротили до 19. А 2 грудня президент Зеленський говорив про 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві й доопрацьовані у Флориді Україною та США.

Інші деталі переговорів у Росії

Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на себе, поки виступав на форумі поблизу Кремля.

Американська делегація вирушила до Москви напередодні. У Білому домі зазначали, що позитивно налаштовані щодо зустрічі.

ЗМІ писали, що після перемовин у Москві американська делегація нібито планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Це може статися уже 3 грудня.