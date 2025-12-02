Адміністрація Трампа "дуже оптимістична" щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речниці Білого дому Керолайн Левіт 1 грудня.
Що відомо про переговори США та Росії?
Левіт заявила, що спеціальний посланець США Стів Віткофф уже прямує до Росії.
Як повідомлялося раніше, разом з ним до Москви попрямував і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Переговори із диктатором Путіним мають пройти до 4 – 5 грудня. Потім російський диктатор зібрався їхати із держвізитом до Індії. Водночас, як пише BBC, зустріч все ж пройде у вівторок, 2 грудня, у другій половині дня.
Левіт під час брифінгу також заявила, що США намагаються спілкуватися нарівні з обома сторонами. Свої думки вони виклали у мирному плані, пункти якого "були дуже добре узгоджені".
Але що стосується деталей, я дозволю перемовникам вести переговори. Але ми справді почуваємося досить добре та сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться,
– сказала вона.
Росія не виявляє бажання закінчувати війну
Попри намагання світу закінчити війну, Росія продовжує висловлювати свої територіальні претензії. Напередодні візиту американської делегації Путін оголосив плани створення зони безпеки вздовж кордону з Україною в Харківській, Сумській і Чернігівській областях.
Окрім того, очільник російського генштабу Герасимов заявив, що Росія нібито має успіхи у Сіверську та Костянтинівці, а ще "взяла під контроль" три населені пункти в Харківській області.
Тож політична оглядачка Юлія Забєліна розповіла 24 Каналу, що наразі очікувати швидких результатів від перемовного процесу ще зарано. Водночас зазначається, що попри публічні заяви диктатора про готовність воювати "до останнього українця", у непублічній площині російські представники готові обговорювати навіть план з 19 пунктів.