Політологиня-американістка Олександра Філіпенко озвучила 24 Каналу думку, що туди з візитом може прибути й український лідер. Або ж Зеленський і Трамп можуть зустрітися згодом у Вашингтоні.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

"Трамп збирається в "Мар-а-Лаго". Він пробуде там до неділі. Ми зрозуміли, що або Зеленський може відвідати його там, або Трамп на початку наступного тижня приїде у Вашингтон. Це буде надзвичайно важлива зустріч", – припустила вона.

Чого не очікувала Росія?

Олександра Філіпенко зазначила, що важливо, що Україна веде переговори щодо "мирного плану" США, який наразі складається з 19 пунктів. Це дуже важливо. Ймовірно, у Кремлі були здивовані такому розвитку подій.

Марко Рубіо детально говорив про це у Женеві, що зараз немає ніяких обмежень по термінах. Це, як він висловився, "живий документ". Тому сам факт переговорів дуже важливий. Можливо, Росія не очікувала цього від України,

– сказала політологиня-американістка.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо?