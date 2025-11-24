Про це пише 24 Канал з посиланням на допис журналіста The Financial Times Крістофера Міллера на сторінці в Х.

Як реагують на потенційну поїздку Зеленського до США?

Журналіст зазначає, що українська делегація відчула "реальний прогрес" на переговорах у Женеві, попри складні дискусії. Він також висловився щодо потенційної поїздки Зеленського до США.

Відповідно до слів медійника, потенційна поїздка Зеленського у Білий дім обговорюється в Офісі Президента із моменту, коли Трамп посилив тиск щодо прискорення переговорів для врегулювання війни.

Є два табори: один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом; інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозної невдачі,

– зазначив Міллер.

Журналіст уточнив, що рішення про візит залежатиме від результатів переговорів у Женеві і того, "чи вважатимуть українці, що є щось, під чим вони можуть підписатися, не продаючи країну".

Зустріч Зеленського і Трампа: останні новини