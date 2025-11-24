Протягом усіх вихідних днів, 22 – 23 листопада, лідери цивілізованого світу працювали над наслідками так званих "мирного плану США", також відомих як "28 пунктів".

Поява оригінальних "28 пунктів" вийшла ефектною та страшною. Цей документ, як ми тепер знаємо, створили спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер ледь не в ізоляції. Приблизно в таких самих умовах Меррі Шеллі 200 років тому придумала монстра Франкенштейна – чудовисько, зібране зі шматків інших людей.

Чи вдалося дипломатам і політикам нівелювати заховані в тексті пастки та перекинути знову м'яч (або гранату) на бік Росії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що змінила зустріч у Женеві?

"28 пунктів" також зібрані зі шматків, але російських. Тому тут ближча аналогія з російської літератури – про Пушкіна на засланні та друзів, які бували в нього в Михайлівському наїздами та підкидали ідеї для "Бориса Годунова". Тільки замість Івана Пущіна таким "другом" став путінський перемовник Кирило Дмитрієв.

Разом із ним та його лексикою американці й підготували зловісний документ, по факту – капітуляцію України, пограбування Європи та преміювання Росії за геноцидну агресію з ультимативною вимогою схвалити цю "зраду" якомога швидше, щоб Трамп мав змогу оголосити про "peace deal" до Дня подяки (27 листопада, – 24 Канал), дуже специфічного американського свята, що стилізує трагедію втрати батьківщини корінними американцями під добру казку.

От тільки флоридські "літератори" прорахувалися, бо в підсумку почули не пушкінське "Народ безмолвствует" ("Народ мовчить", – 24 Канал), а доволі гучне обурення.

Американські генерали, які прибули до Києва з ультимативними вимогами та погрозами зупинити надання зброї та розвідувальних даних відбули з України ні з чим. Серйозні питання вирішували вже в іншому форматі, у Женеві. Там генерал Ден Дрісколл формально очолював американську делегацію, але опинився в тіні держсекретаря та радника з нацбезпеки Марко Рубіо та Стіва Віткоффа (якого вирішили тримати під рукою, щоб він випадково знову не отримав передозування російською пропагандою).



Американська делегація у Женеві / Фото AP

Крім американців та українців на чолі з Єрмаком в Женеві 23 листопада були також представники Європи. Політичні радники європейських лідерів додали українській позиції виваженості та дуже потрібної потужності, брак якої відчувався на тлі останніх корупційних скандалів та доволі нервового звернення президента Зеленського до нації 21 листопада.



Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції в Женеві, 23 листопада 2025 року / Фото MARTIAL TREZZINI / AP

За підсумками переговорів Україні та союзникам вдалося нівелювати головні небезпечні пункти плану Віткоффа та переробити цей документ на щось пристойне і таке, що не знищує українські "червоні лінії".

Зазначимо, що США формально також залишаються союзниками України, але в листопаді намагалися грати на боці Росії. І тут вже можна говорити про доктора Джекіла і містера Хайда, один із яких накладає нафтові санкції на Росію, а інший віддає на поталу Україну та пише в соцмережі, що невдячні українці йому не дякують й він вже майже образився.

Втім, у Женеві гору взяла "нормальна версія" Америки, за що маємо дякувати Марко Рубіо.

Американський дипломат вкотре зіграв на боці України. Рубіо "дозволив себе переконати" в тому, що план Віткоффа – не остаточний і потребує додаткового опрацювання. А за місяць до цього стараннями Рубіо було скасовано зустріч Путіна й Трампа в Будапешті, яка мала потенціал повторити аляскінський крінж, але вже не на краю світу, а в серці Європи.

Тому, якщо комусь з американців і треба подякувати, то саме пану Марко.

У нас є дуже хороша робоча версія, яка вже була створена на основі пропозицій усіх відповідних сторін, що беруть участь у цьому процесі, і ми змогли зараз розглянути деякі з цих питань, пункт за пунктом. І я думаю, що ми досягли значного прогресу… Тож ми працюємо над цим, вносячи деякі зміни в надії ще більше зменшити розбіжності та наблизитися до чогось, що буде прийнятним як для України, так і, очевидно, для Сполучених Штатів,

– Марко Рубіо підбиває підсумки переговорів у Женеві 23 листопада.

Нова та старі версії – це небо та земля, адже женевська редактура прибрала всі небезпечні місця та зробила з бомби спокійний документ.

Нова редакція "28 пунктів" – оновлений текст (поданий Reuters)

1. Має бути підтверджений суверенітет України.

2. Між Росією, Україною та НАТО буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності, що існували протягом останніх 30 років, будуть вирішені.

Пункт 3 "мирного плану" США, згідно з яким "очікується, що Росія не буде втручатися у справи своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі", пропонується вилучити.

4. Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО з метою розв'язання всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежена 800 тисячами (пропозиція США передбачала обмеження до 600 тисяч, незалежно від "мирного" чи "немирного" часу).

7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує (США пропонували Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО, а НАТО – включити пункти про відмову приймати Україну в майбутньому).

8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час (Пропозиція США передбачала категоричну відмову від розміщення в Україні "сил НАТО" в принципі).

9. У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.

10. Гарантія США (щодо безпеки України), що відображає статтю 5.

️США отримають компенсацію за гарантію.

️Якщо Україна вдереться в Росію, вона втратить гарантію.

️Якщо Росія вдереться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.

12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає, але не обмежується:

️Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючно з технологіями, центрами обробки даних та штучним інтелектом.

️Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.

️Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.

️Розвиток інфраструктури.

️Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

️Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку.

️Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку (США пропонували зняти санкції без застереження про "поступовість" цього процесу).

️Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в таких сферах, як енергетика, природні ресурси, інфраструктура, штучний інтелект, центри обробки даних, рідкісні землі, спільні проєкти в Арктиці, а також інші взаємовигідні корпоративні можливості.

️Росія буде запрошена повернутися до G8.

14. Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі коштом російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. (Європейські держави вилучили пропозиції США про 100 мільярдів євро інвестицій на відбудову України та 50% прибутку американської сторони з процесу відбудови України).

15. Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння і забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.

16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.

17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.

18. Україна погоджується залишатися неядерною державою.

19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною в співвідношенні 50/50.

20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин (Пропозиція США містила положення про заборону "будь-якої нацистської ідеології").

21. Території.

️Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення.

Цей пункт суттєво розходиться з пропозиціями США: по-перше, немає пропозиції про передачу Росії частини територій; по-друге, немає пропозиції про визнання Криму російським; по-третє, обговорення територіальних питань прив'язане до припинення вогню.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем.

24. Буде створено гуманітарний комітет для розв'язання відкритих питань:

️Всі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені за принципом "всіх на всіх".

️Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючно з дітьми.

️Буде запроваджено програму возз'єднання сімей.

️Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. (На відміну від пропозиції США, відсутня чітка вимога про вибори "протягом 100 днів" після підписання угоди).

26. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. (США пропонували автоматичну повну амністію сторін, включно з російськими воєнними злочинцями).

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися і гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючно з моніторингом, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

Що буде далі?

Спільна заява учасників переговорів у Женеві буквально вирує оптимізмом:

Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними.

Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків.

Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Також Україна врахувала свої попередні комунікаційні помилки та невтомно дякувала президенту Трампу буквально за все. Він таке любить.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів,

– найважливіша для Трампа частина заяви за підсумками Женеви.

Станом на понеділок, 24 листопада, нам відомо, що американці посунули свій ультиматум на День подяки й поки не будуть скасовувати допомогу. Президент Зеленський знову завітає до Білого дому для погодження нового тексту та підписання рамкового документа.



Як ми зрозуміли – особиста зустріч з Трампом для політика є найкращим способом отримати бажане (обраний мер Нью-Йорка Мамдані не дасть збрехати) натомість для агресії в Трампа використовується Джей Ді Венс, але з ним начебто також знайдено спільну мову.

Уважний читач неодмінно пригадає, що дещо схоже в цьому році вже було – і буде мати рацію. Приблизно так само відбувався процес укладання так званої "мінеральної угоди" між США та Україною. Пам'ятаєте таку? Тоді також спершу був гнів США, потім було втручання Європи та цінні поради Україні, як поводитися з неадекватами. Далі було засвоєння уроку українцями та блискучий прохід по краю прірви під оплески нових друзів з Білого дому.

Після цього були великі сподівання на наближення до миру та вже традиційний саботаж всіх можливих зусиль з боку Росії. Щось схоже відбудеться й цього разу. Росія не надто горіла бажанням погоджуватися на план, запропонований Віткоффом під шепіт Дмитрієва, а нині абсолютно точно не погодиться на притомну його версію. Тому продовжить воювати й котитися в прірву.

Путін досі вірить, що його армія здобуває одну небувалу перемогу за іншою (інакше не смакував би вигаданою перемогою росіян під Куп’янськом, де, на його переконання, було оточення, порівнянне зі сталінградським). Тому Росія не бачить для себе сенсу зупинятися й прагне воювати далі. Трампа це також злить, тому він і запроваджує санкції. Попри все, вони потенційно дуже потужна зброя, що здатна завдати Росії великої шкоди. Власне, вже завдає.

У цій ситуації важливо не зупинятися. Мовиться як про санкції, так і про допомогу Україні, а також продаж зброї Європі, яку та передає нам. Наразі це єдиний шлях. Бо час для реальної мирної дипломатії ще не настав.