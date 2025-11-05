4 листопада 2025 року в Нью-Йорку пройшли вибори мера міста. На них цілком очікувано, але все одно якось несподівано переміг народжений в Уганді 34-річний мусульманин Зохран Мамдáні.

Теми України та російського вторгнення у своїй кампанії Мамдані намагається уникати, роблячи великий і подекуди надмірний акцент на Палестині, за що йому часто прилітає від критиків. Проте, у 2022 році він засудив російське вторгнення, але висловлювався дуже обережно, закликаючи до деескалації та поваги до гуманітарних питань. Також він засудив курс Трампа на послаблення НАТО і застеріг США від виходу з Альянсу.

Крім того, журналісти змогли з нього витягнути згоду на арешт Путіна за ордером МКС, якщо той прибуде до Нью-Йорка, а сам Мамдані стане мером. Щоправда, це було сказано в контексті необхідності арешту іншого політика, на арешт якого видав ордер МКС. Мовиться про прем'єра Ізраїлю Нетаньягу. 24 Канал розповідає біографію політика та пояснює, чим він так не догодив Трампу, що той нині вважає його ледь не особистим ворогом.

Хто такий Зохран Мамдані? Походження, батьки та дитинство

Зохран Мамдані – громадянин США, але народився за межами цієї країни – в далекій Уганді. Він мігрант і син мігрантів. Його батько Махмуд Мамдані – історик-науковець, професор постколоніальних студій з відчутно лівими поглядами, а мати Міра Наїр – відома режисерка.

За походженням, родина Мамдані – індійці. До США сім'ю привела наукова кар'єра батька – того запросили викладати до Колумбійського університету, також Америка дала новий імпульс кар'єрі матері.



Вона зняла улюблену еротику підлітків 90-их фільм "Кама Сутра: історія кохання", але знаменита передусім артхаусними проєктами та залученням непрофесійних акторів, хоча і зірки першої величини, такі як Ума Турман, Річард Гір та Різ Візерспун, вважали за честь працювати з Мірою.



Зохран Мамдані в юності / Колаж The Telegraph

Зі 7 років Зохран жив у Нью-Йорку на Верхньому Мангеттені, відвідував місцеву школу та жив в атмосфері богеми (за цю частину відповідала мати) та лівацького вільного духу "академії" (батькова частина). Також важливою частиною ідентичності Зохрана стала релігія. Батько майбутнього політика – мусульманин (мати – індуїстка), від нього Зохран взяв зацікавлення ісламом.

Звідки в Мамдані інтерес до політики та Палестини?

Син успішних батьків – Зохран з дитинства не мав нестачі в матеріальних благах. Натомість він відчував нерівність.

Цікаво, що хоча й Зохран Мамдані прожив переважну частину свого життя у США, громадянство цієї країни він отримав лише 2018 року, пройшовши усі кола бюрократичного пекла. Це ще більше переконало його в необхідності змін, які він вирішив робити зсередини – як частина американської політики.

Зохран ще під час навчання в школі був активним на шкільних виборах, але далеко не завжди його ідеї рівності, поваги до ісламу (саме після терактів 11 вересня) та антивоєнні заклики знаходили підтримку.

Проте, Мамдані продовжував наполягати на своєму. У престижному коледжі "Боудойн" у Брансвіку (штат Мен), де він вивчав соціологію й здобув ступінь бакалавра з африканських досліджень, Зохран Мамдані заснував студентську групу на підтримку народу Палестини.

Згодом "палестинське питання" стане його "фішкою" та ідеологічною основою, він навіть закликатиме до глобальної інтифади, тобто повстання проти Ізраїлю, який, на переконання політика, здійснює проти палестинців геноцид, апартеїд тощо.



Зохран Мамдані з матір'ю / Фото Peoplesworld

Також колись Мамдані шерив пости на підтримку Башара Асада, де заперечувалися хімічні атаки проти цивільних, але цей факт якось забувся та фактором кампанії-2025 не став.

Після отримання наукового ступеня Мамдані працював консультантом із питань запобігання вилученню майна та житлового будівництва у незаможних районах Нью-Йорка, допомагаючи соціально незахищеним верствам та мігрантам. Ця робота дала Мамдані необхідний досвід боротьби з бюрократією, а також дала можливість побачити проблеми зблизька та стала відправною точкою для політичної кар'єри.

Демократичний соціаліст у компанії Сандерса та Окасіо-Кортес

Спершу Мамдані працював як волонтер у кампаніях місцевих політиків, це дозволило отримати досвід і потрібні зв'язки. У 2017 році Зохран долучився до демократів-соціалістів – крайньо-лівого крила Демократичної партії США, яке фактично має мало спільного з традиційними демократами, а швидше ідеологічно є чи то комуністами, чи якимись іншими "ліваками". Вони традиційно підтримують на виборах лівих демократів, таких як Берні Сандерс та Александрію Окасіо-Кортес.

Зохран Мамдані у цій прогресивній тусовці не загубився і швидко вийшов на провідні ролі. Вочевидь допомогли харизма, талант оратора та родинні таланти – інтелектуальні уроки батька та творчий і нестандартний підхід матері. Завдяки цьому Мамдані відзначився як талановитий і креативний керівник штабів та кампаній лівих кандидатів, а у 2019 році (за рік після отримання американського громадянства) вирішив спробувати обратися сам.



Зохран Мамдані зібрав прихильників завдяки потужній підтримці з боку Берні Сандерса та конгресменки Александрії Окасіо-Кортес / Фото AP

Перший млинець не вийшов глевким і Мамдані переміг на виборах до Асамблеї штату Нью-Йорк, де став представляти 36 округ міста (Квінз та Лонг-Айленд). Цей пост колишній мігрант використав для викриття з доволі високої та гучної трибуни проблем Нью-Йорка та Америки.

Звісно, більшість із його заяв – відвертий популізм, але слова Мамдані багатьом прийшлися до душі, особливо на тлі системної кризи, в яку потрапили традиційні демократи, та загрози яку несе трампізм, який здійснив рейдерське захоплення Республіканської партії.

Мамдані – нова надія Америки?

Все це зробило Мамдані зіркою та новою надією демократичної Америки, й надихнуло Зохрана на те, щоб балотуватися в мери Нью-Йорка та перемогти.

Цікаво, що політика підтримав на лише його ядерний електорат (мусульмани), але й багато інших верств населення. Тому не дивуйтесь на перший погляд дивним заголовкам про те, що "лідери хасидів підтримали мусульманина Мамдані у гей-барі".



Мамдані дійсно вдалося залучити на свій бік різні верстви населення міста, яких не лякають його погляди на "палестинське питання" та симпатії до терористів з ХАМАС (Мамдані нібито засудив ХАМАС, але вочевидь робив це не щиро). Бо ХАМАС далеко, а Трамп – тут.

Для перемоги Мамдані склався дійсно ідеальний шторм. Традиційна політична конструкція Нью-Йорка себе дискредитувала та стала нагадувати Готем. Чинний мер міста демократ і колишній капітан поліції Ерік Адамс опинився під купою антикорупційних розслідувань. Від буцегарні його врятував Трамп, але з фактичною умовою, що той вийде з перегонів (Стів Віткофф навіть обіцяв Адамсу за це пост посла США в Саудівській Аравії).

Залишився інший "потужник" – губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, але він програв Мамдані на праймеріз демократів. Саме на нього зробили свою ставку Трамп та інші місцеві багатії.

Нагадаємо, Нью-Йорк – традиційна вотчина Демократичної партії й республіканцям туди зась (тому вони виставляють там відвертих фріків – цього разу ним був власник 17 котів та кумедного червоного берета італо-поляк Кьортіс Сліва).



Вітайте нового мера Нью-Йорка / Фото Getty Images

Втім, Куомо не склав зброю, а вирішив піти на вибори як незалежний кандидат. Позитиву це йому не принесло, а лише мобілізувало електорат Мамдані. Не допомогли десятки мільйонів доларів, влиті в його кампанію місцевими багатіями, а також публічна агітація за Куомо від корінного нью-йоркця Трампа, Ілона Маска та "сірого кардинала" Білого Дому Стівена Міллера.

Сам Зохран також провів еталонну кампанію, використавши всі можливості "нових медіа" – соцмереж. Він і його прибічники були дуже активними в тіктоці та інших модних платформах. Це дозволило зацікавити виборами молодь, а коли та почула програму кандидата, все було вирішено.

Що обіцяє Мамдані:

нове соціальне житло;

регуляція цін на оренду житла;

безоплатний проїзд в автобусах;

безоплатне навчання;

підвищення податків для багатих та корпорацій;

підвищення мінімальної зарплати до 30 доларів на годину до 2030 року;

створення мережі муніципальних продуктових крамниць з фіксованими низькими цінами.

Звісно, це відвертий популізм, місцями – безвідповідальний. Але першим почав не Мамдані. Він просто використав ті самі рецепти, що рік тому допомогли перемогти Трампу та радикально правим. Нині ж прийшов час знімати вершки радикально лівим, як каже сам Мамдані – "демократичним соціалістам", або, як кажуть всі інші – комуністам.

Явка на виборах була найбільшою з 1969 року, особливо серед молоді та іммігрантів. Мамдані взяв понад мільйон голосів і переміг Куомо з відривом у 9% і тепер стане першим в історії Нью-Йорка мером, що сповідує іслам. Також Мамдані стане наймолодшим мером "Великого яблука" з 1892 року.

Цікаво, що прихильники Трампа не могли не знайти в успіху Зохрана й вуха їхнього головного ворога – Джорджа Сороса. Щоправда, тут і шукати особливо не треба було – журналісти легко знайшли серед донатів на кампанію Мамдані пожертви від структур, пов’язаних з Open Society Foundations (OSF).

Що відомо про особисте життя Мамдані і його дружину?

Особисте життя Мамдані не менш строкате, ніж його політична кар’єра. Мамдані – мусульманин-шиїт, але намагається в усьому бути прогресивним.

Він любить хіп-хоп і навіть записав у 2016 році реп-альбом у дуеті з угандійським музикантом HAB. Сценічне ім'я політика – Young Cardamom, згодом воно трансформувалося у Mr. Cardamom.

Послухайте хіт Зохрана Мамдані Nani, присвячений його бабусі: дивіться відео

У цьому статусі він навіть давав концерти в рідній Уганді, співаючи англійською та на мові луганда (ні, це ніяк не пов'язано з терористами з "ЛНР"). Згодом Мамдані працював музичним продюсером для фільмів свої матері та навіть був відзначений як номінант престижної профільної премії.

Дружина політика Рама Дуваджі – не менш ексцентрична особа. Вона художниця-аніматорка, колумністка модних видань і світська леді. Познайомилися Зохран і Рама через застосунок для знайомств Hinge.

Зохран Мамдані та Рама Дуваджі / Фото з соцмереж Рами

У жовтні 2024 року відбулися заручини, а в лютому 2025-го пара офіційно побралася.

Які перспективи в Мамдані та демократів у США?

Дональд Трамп справедливо розцінив кампанію Мамдані як виклик собі. Він постійно називав політика "радикально лівим", вочевидь у такий спосіб намагаючись його образити. Також Трамп на початку листопада пообіцяв припинити федеральне фінансування міста Нью-Йорк, якщо Мамдані буде обраний мером.

Всіма своїми діями Трамп показував, що перемога мусульманина-лівака в його рідному місті – це особистий виклик і образа. Прибічники Трампа навіть закликали президента депортувати Зохрана до Уганди. Що ж, тепер йому доведеться думати, як виконати свої погрози, адже Мамдані не лише переміг, але й кинув виклик Трампу та його політичному курсу.

Перемога Мамдані дає шанс всій Демократичній партії на вихід із кризи та утворення опозиції Трампу, що дуже важливо для майбутніх проміжних виборів до конгресу 2026 року. От тільки, є великий ризик, що нове обличчя традиційної американської політсили буде дуже й дуже лівим. Втім, це логічний наслідок поляризації американського суспільства.

Перемога демократки Ебігейл Спанбергер на виборах губернатора Віргінії (вона обійшла суперницю-республіканку на 15%), успіх демократів Газала Хашимі та Джея Джонса в боротьбі за пост віцегубернатора та генпрокурора цього ж штату, а також перемога демократки Міккі Шерілл у Нью-Джерсі та 60% на референдумі в Каліфорнії за "правильну нарізку" округів (так званий "джеррімендінг"), яка позбавить республіканців 5 місць у конгресі, – все це дає опонентам Трампа обережну надію на те, що йому не вдасться так легко узурпувати владу, як він на те розраховує.