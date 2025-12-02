Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Україні під час переговорів у Женеві вдалося відкинути значну частину невигідних для нас пунктів мирного плану, який запропонували США. У Кремлі зрозуміли, що потрібно якось впливати на це, щоб і надалі диктувати власні умови.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

Що Європа має зробити, аби мир був вигідний для України?

Олексій Буряченко вважає, що Росія прагне витіснити Європу із мирного процесу, щоб вести переговори про угоду лише із США. Все тому, що, на думку Володимира Путіна, у такий спосіб буде легше досягти бажаного.

Для початку успішних переговорів про мир європейці мають зробити одну річ – потрібно вибити фінансову карту, за яку росіяни, в межах цієї угоди, хочуть купити американців. Мовиться про заморожені російські активи, які вони між собою вже "розписали",

– сказав він.

На думку політолога, саме цим активом Кремль хоче розрахуватись з адміністрацією Трампа за першу стадію мирної угоди, яка не вигідна для України.

Європа, попри позицію Угорщини, має інструменти, як завадити цьому. Це був би серйозний політичний сигнал і Росії, і США, що ЄС достатньо сильний, аби також брати участь у переговорному процесі, щоб сприяти справедливому миру в Україні.

На користь України цю рамку переговорного процесу може перевернути одна дія – фіналізація по репараційному кредиту. Україна мала б принаймні на найближчі 2 роки 140 – 160 мільярдів на підставі заморожених активів Росії на території ЄС,

– зазначив Буряченко.

На його думку, Еммануель Макрон, представляючи Європу, може відіграти важливу роль у мирних переговорах. Найближчим часом він має зустрітись із китайським лідером. Це може бути неспроста, адже після цього є шанс, що Китай долучиться до "коаліції рішучих" для фіналізації перемовного процесу та завершення російсько-української війни.

