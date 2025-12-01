Макрон здійснить вже четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі France Culture.

Макрон говоритиме в Китаї про Україну

Макрон збирається закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні.

Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню,

– сказав Барро на тлі активізації переговорів щодо припинення війни в Україні.

