Макрон здійснить вже четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі France Culture.
Макрон говоритиме в Китаї про Україну
Макрон збирається закликати Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні.
Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН… аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Владімір Путін зокрема нарешті погодилися на припинення вогню,
– сказав Барро на тлі активізації переговорів щодо припинення війни в Україні.
Зеленський провів розмову із Макроном
Володимир Зеленський підкреслив, що розмовляв з Еммануелем Макроном кілька годин, найбільше про мирні переговори.
За його словами, мир повинен стати дійсно надійним, а війна повинна закінчитись якнайшвидше.