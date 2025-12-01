Макрон совершит уже четвертый государственный визит в Китай с момента прихода к власти во Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире France Culture.

Смотрите также Уиткофф и Зеленский провели телефонный разговор

Макрон будет говорить в Китае об Украине

Макрон собирается призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы закончить войну в Украине.

Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня,

– сказал Барро на фоне активизации переговоров о прекращении войны в Украине.

Зеленский провел разговор с Макроном