Макрон совершит уже четвертый государственный визит в Китай с момента прихода к власти во Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в эфире France Culture.
Макрон будет говорить в Китае об Украине
Макрон собирается призвать Си Цзиньпина повлиять на Россию, чтобы закончить войну в Украине.
Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН... чтобы он повлиял на Россию, чтобы Россия и Владимир Путин в частности наконец согласились на прекращение огня,
– сказал Барро на фоне активизации переговоров о прекращении войны в Украине.
Зеленский провел разговор с Макроном
Владимир Зеленский подчеркнул, что разговаривал с Эммануэлем Макроном несколько часов, больше всего о мирных переговорах.
По его словам, мир должен стать действительно надежным, а война должна закончиться как можно быстрее.