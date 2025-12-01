Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський 1 грудня зустрівся із Еммануелем Макроном та провели спільну телефонну розмову із кількома європейськими лідерами. До перемовин приєдналися спецпредставник США Стів Віткофф та секретар РНБО Рустем Умеров.

Обговорення відбулось за підсумками перемовин у Флориді та для подальшої співпраці.

Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів,

– зазначив лідер України.