Зміна очільника ОП може свідчити про зміни у функціонуванні самого Офісу Президента. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Що може чекати на нового главу ОП?

Як пише ЗМІ, відставка Андрія Єрмака стала однією з найбільших політичних змін за час повномасштабної війни. Його вплив у владі був настільки значним, що його часто називали "співпрезидентом". Однак розслідування у сфері енергетики та обшуки, пов’язані з його оточенням, призвели до втрати підтримки навіть серед депутатів президентської фракції.

Новий очільник Офісу Президента отримує посаду в надзвичайно складний момент. Україна перебуває під посиленим тиском на фронті, стикається з дефіцитом особового складу, масованими атаками на енергетичну інфраструктуру та порти, а також із жорсткою позицією Росії щодо будь-яких мирних домовленостей. Додатковим викликом залишається напружений діалог зі США, де президент Дональд Трамп дедалі частіше наполягає на компромісах, неприйнятних для Києва.

Що може змінити прихід Буданова в Офіс Президента?

Кирило Буданов має високий рівень довіри в суспільстві, сформований завдяки резонансним операціям української розвідки, ударам по військових об'єктах Росії та диверсійним місіям на тимчасово окупованих територіях. Він відомий не лише як стратег, а й як офіцер, який особисто брав участь у бойових операціях і неодноразово ставав мішенню для російських спецслужб.

Експерти та політики очікують, що з приходом Буданова зменшиться надмірна концентрація влади в ОП та покращиться комунікація між Банковою, парламентом і суспільством. Водночас у Верховній Раді не виключають, що це призначення може мати й довгостроковий політичний підтекст.

Чи зможе Буданов виправдати високі очікування та стати фігурою, яка стабілізує внутрішню політику в умовах війни, стане зрозуміло вже найближчим часом,

Що відомо про нові призначення Зеленського?