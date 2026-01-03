Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.

Які призначення плануються?

Володимир Зеленський повідомив, що він призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента і анонсував, що його заступником стане Сергій Кислиця.

За словами президента, наразі триває масштабне перезавантаження влади та силового блоку.

Я роблю два треки: переговорний – під головуванням президента України – і мілітарі,

– пояснив глава держави.

Під час брифінгу Зеленський анонсував ротацію "абсолютно всіх" керівників сектору безпеки, оборони і правоохоронних органів. Зокрема, в січні розпочнеться реформа та ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору планується почати зміни в ЗСУ.

Володимир Зеленський також відреагував на чутки про ймовірне звільнення з посади керівника СБУ Василя Малюка.

Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити,

– заявив він.

Які зміни вже відбулися?