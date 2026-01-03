Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в субботу, 3 января.

Какие назначения планируются?

Владимир Зеленский сообщил, что он назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента и анонсировал, что его заместителем станет Сергей Кислица.

По словам президента, сейчас идет масштабная перезагрузка власти и силового блока.

Я делаю два трека: переговорный – под председательством президента Украины – и милитари,

– объяснил глава государства.