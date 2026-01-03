Чи планується заміна головнокомандувача Сирського, повідомив президент Зеленський під час брифінгу після зустрічі з радниками західних лідерів 3 січня, передає 24 Канал.

Дивіться також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського

Чи замінять Сирського?

Зеленський заявив, що після перезавантаження в оборонному секторі будуть зміни в Збройних силах України.

"Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси, Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв Укроборонпрому тощо, безумовно і Збройні Сили України", – сказав він.

Втім, як наголосив президент, ротації не стосуватимуться Олександра Сирського. Він наразі залишиться на посаді.

Ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається,

– наголосив Зеленський.