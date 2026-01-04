Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про нові призначення?

Український лідер провів співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій. "Ґрунтовні були розмови. Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні й служити нашій державі та людям", – підкреслив президент.

За словами Зеленського, Найближчим часом будуть призначення:

Вінниччина,

Дніпровщина,

Полтавщина,

Тернопільщина,

Чернівецька область.

Володимир Зеленський каже, що ключова мета призначень – це посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. "Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України", – резюмував він.

