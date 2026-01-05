Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Шматька.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько подякував жителям громади та області за увагу протягом кількох останніх днів.

Він зазначив, що ознайомився з численними коментарями та публікаціями: частина з них виявилася брехнею та не відповідала дійсності.

Я мав чудову розмову з нашим Президентом Володимиром Зеленським про нашу Тернопільщину. Дуже приємно було чути, що наш Президент багато знає про Тернопілля. Дякую йому за цю розмову,

– написав Шматько.

Він додав, що продовжує працювати на посаді міського голови Чорткова.

Володимир Шматько висловив сподівання, що новопризначений очільник Тернопільської ОВА зможе об'єднати всіх задля розвитку регіону.

Дякую всім за багато повідомлень, дзвінків і слова підтримки. Дуже приємно коли щиро підтримують. Не заради майбутньої особистої вигоди,

– підсумував посадовець.

