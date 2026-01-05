Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Шматько.
Читайте также Долго откладывали, – экс-глава разведки оценил кадровые изменения Зеленского
Кто возглавит Тернопольскую область?
Городской голова Черткова Владимир Шматько поблагодарил жителей общины и области за внимание в течение нескольких последних дней.
Он отметил, что ознакомился с многочисленными комментариями и публикациями: часть из них оказалась ложью и не соответствовала действительности.
Я имел прекрасный разговор с нашим Президентом Владимиром Зеленским о нашей Тернопольщине. Очень приятно было слышать, что наш Президент много знает о Тернопольщине. Спасибо ему за этот разговор,
– написал Шматько.
Он добавил, что продолжает работать в должности городского головы Черткова.
Владимир Шматько выразил надежду, что новоназначенный глава Тернопольской ОВА сможет объединить всех для развития региона.
Спасибо всем за много сообщений, звонков и слова поддержки. Очень приятно когда искренне поддерживают. Не ради будущей личной выгоды,
– подытожил чиновник.
Назначение руководителей ОВА: что известно?
4 января Владимир Зеленский сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.
Известно, что изменения будут касаться Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.
По словам президента, ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.