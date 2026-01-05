Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Шматько.

Читайте также Долго откладывали, – экс-глава разведки оценил кадровые изменения Зеленского

Кто возглавит Тернопольскую область?

Городской голова Черткова Владимир Шматько поблагодарил жителей общины и области за внимание в течение нескольких последних дней.

Он отметил, что ознакомился с многочисленными комментариями и публикациями: часть из них оказалась ложью и не соответствовала действительности.

Я имел прекрасный разговор с нашим Президентом Владимиром Зеленским о нашей Тернопольщине. Очень приятно было слышать, что наш Президент много знает о Тернопольщине. Спасибо ему за этот разговор,

– написал Шматько.

Он добавил, что продолжает работать в должности городского головы Черткова.

Владимир Шматько выразил надежду, что новоназначенный глава Тернопольской ОВА сможет объединить всех для развития региона.

Спасибо всем за много сообщений, звонков и слова поддержки. Очень приятно когда искренне поддерживают. Не ради будущей личной выгоды,

– подытожил чиновник.

Назначение руководителей ОВА: что известно?