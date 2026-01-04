Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит о новых назначениях?
Украинский лидер провел собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. "Основательные были разговоры. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность за ситуацию в регионе и служить нашему государству и людям", – подчеркнул президент.
По словам Зеленского, В ближайшее время будут назначения:
- Винницкая область,
- Днепровская область,
- Полтавщина,
- Тернопольщина,
- Черновицкая область.
Председатель Тернопольской ОВА, опубликовал прощальное сообщение: что известно?
Напомним, Вячеслав Негода, председатель Тернопольской ОВА, опубликовал прощальное сообщение. Глава области поблагодарил команду, военных, волонтеров, бизнеса и общины за совместную работу и отметил, что Тернопольщина стала сильнее. По оценкам Офиса Президента, за 11 месяцев 2025 года область вошла в тройку лидеров среди 15 тыловых регионов Украины.
Вячеслав Негода подытожил, что не все планы удалось реализовать, однако ни один день работы не был напрасным, ведь служение государству не завершается вместе с должностью.