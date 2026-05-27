В частности, украинские военные занимались зачисткой Степногорска и не только. Военные обозреватели и эксперты специально для 24 Канала разобрали новые успехи Сил обороны Украины на фронте, но также назвали направление, на который следует обратить внимание в смысле усиления там позиций.

На каких участках фронта у Украины есть успехи?

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, что россиян от Степногорска оттеснили подразделения ГУР и смежных бригад, которые там работают. Вообще ГУР на этом направлении уже давно развивает свою комплексную операцию по оттеснению врага. Уже были достигнуты успехи в самом Степногорске, а перед этим в Приморском, Лукьяновском.

То есть, там, где враг пытался прорваться ближе к Запорожью, чтобы наносить по нему, в том числе и террористических ударов, его удалось отбросить, и эта операция продолжается. Также есть успехи на Александровском направлении, где основной ударный кулак ДШВ, по моей информации, освободил 11 населенных пунктов. Однако за некоторые из них россияне устроили жесткие бои, которые до сих пор продолжаются,

– отметил военный обозреватель.

Он продолжил, что есть еще несколько направлений, где происходит вытеснение россиян с занимаемых ими позиций, возвращение их под контроль Украины, но там ситуация пока не стабилизировались, поэтому, сообщать о них не стоит. Если взглянуть на географию Юга Украины, то на стыке 3 областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской – есть много рек, и если за них вытеснить россиян, то можно улучшить свою оборону.

Что привело к ухудшению ситуации на фронте для россиян?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заметил, что со стороны россиян уже почти неделю несется информация о том, что им пришлось оставить полностью разрушенный Степногорск, что в 15 – 20 километрах от Запорожья, из-за определенного прорыва украинских войск, перерезания возможности для россиян находиться там, и сейчас город почти освобожден.

"Это не просто деоккупация города, это еще и уменьшение количества потенциальных гражданских жертв в Запорожье, потому что с высоты Степногорска россияне могли бы обстреливать Запорожье так, как они это делают с Херсоном. Впрочем официального подтверждения еще нет. Почему так произошло? Самое главное – это максимально тяжелая и успешная работа военных ребят, которые на своих плечах приближают Украину к победе", – отметил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, также влияние имела потеря россиянами связи через Starlink еще в январе – феврале 2026 года. А еще дроны, которых стало очень много на фронтах. Россияне говорят, что Украина запускает 10 тысяч дронов ежедневно, а оккупанты – 6 тысяч. Эти дроны последние несколько месяцев создают максимально много проблем для российской логистики на трассе у Азовского моря.

Где в ВСУ все же могут возникнуть проблемы?

А вот полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что пока рассказывают сказки о наступлении из Беларуси, россияне подошли к Константиновке. Они уже заходят в город с юга и с юго-запада. Они атакуют уже несколько районов Константиновки, их присутствие там фиксируется.

Они пытаются переломить оборону ВСУ там всеми доступными средствами, в частности, КАБами и ФАБами. Если им удастся вытеснить украинские войска из Константиновки, то с Юга они подойдут к Дружковке. При таких условиях всей Славянско-Краматорской агломерации будет чрезвычайно сложно. Есть реальный риск потерять Константиновку в результате летней кампании россиян 2026 года,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что оккупанты подошли к Константиновке уже фактически с 3 направлений. Это настоящая проблема, из-за которой россияне и отвлекают Украину сказками о наступлении из Беларуси. Пока в Беларуси не появится хотя бы такая же группировка, которая была в 2022 году, опасности оттуда нет. Тогда россияне заводили свои войска тогда в течение года, а сейчас никто не подтверждает наличие хоть какой-то группировки в Беларуси россиян.

