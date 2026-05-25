Силы обороны Украины продолжают давать отпор россиянам на всех направлениях фронта. С приближением лета российские войска усилили штурмовые действия, хотя это не дает для них желаемых результатов. Несмотря на высокое количество атак, линия фронта на большинстве участков остается неизменной.

Однако враг продолжает наносить удары из почти всех типов вооружения по прифронтовым городам и селам, стирая их с лица земли.

Самая тяжелая ситуация сейчас в Донецкой области. Также тяжелые бои идут в Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 18 по 24 мая 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Интересно Миссия "Закрыть небо"․ Как бойцы 66-й бригады работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БПЛА – репортаж

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели на фронте произошло 1 669 боевых столкновений. Это наибольшее количество с начала 2026 года. Ежедневно враг совершал от 216 до 253 атак по всей линии фронта. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 300 атак;

Гуляйпольское – 194 атаки;

Константиновское – 136 атак;

Лиманское – 82 атаки;

Харьковское – 52 атаки;

Купянское – 33 атаки;

Славянское – 30 атак;

Александровское – 23 атаки;

Сумское – 22 атаки;

Приднепровское – 13 атак;

Ореховское – 11 атак;

Краматорское – 7 атак.

Несмотря на все атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Сумском, Харьковском, Лиманском, Александровском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Зачистка Купянска продолжается

На прошлой неделе стало известно, что Силам обороны удалось ликвидировать последнее скопление россиян в Купянске. Однако часть города все еще остается в серой зоне, поскольку продолжается зачистка. И в 2-м корпусе НГУ "Хартия" говорят, что контролируют город полностью, хотя иногда там еще обнаруживают малые пехотные группы врага.

В то же время россияне не оставляют надежд на оккупацию города, о чем свидетельствуют продвижения с востока. На прошлой неделе враг продвинулся в районе села Песчаное.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага в сторону Славянска и Краматорска

Немало усилий сейчас враг прилагает для того, чтобы оккупировать Славянск и Краматорск. Для этого, в частности, происходят атаки на соседние Лиман и Константиновку.

На прошлой неделе российские войска продвинулись в районе трассы Бахмут – Славянск и южнее нее в районах сел Миньковка и Федоровка Вторая.





Ситуация в районе Славянска и Краматорска / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага к окраинам Константиновки

Крайне сложная ситуация сейчас в Константиновке. Российские войска продвигаются к окраинам города с востока и запада. На прошлой неделе врагу удалось продвинуться по Бахмутской трассе из Ступочек почти вплотную к городу. Также южнее россияне продвинулись у Плещеевки, а в районе западных окраин Константиновки – у Ильиновки.

В самом городе серая зона не увеличилась, однако он находится под усиленными обстрелами, особенно враг сбрасывает много управляемых авиабомб.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Оккупирован ли Покровск?

По данным DeepState, по состоянию на 18 мая город Покровск оккупирован полностью. В то же время в 7-м корпусе ДШВ говорят, что эта информация не соответствует действительности и Силы обороны продолжают удерживать позиции на севере города.

В то же время заявлений по Мирнограду, который по карте DeepState уже тоже обозначен как полностью оккупированный, нет.

Продолжается также битва за Родинское. На прошлой неделе враг имел продвижение в центральной части города.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Зачистка Степногорска

Поселок Степногорск на Ореховском направлении стал важным форпостом украинской обороны на фоне попыток врага прорваться в Запорожье. Особенно активно враг пытался добраться до областного центра прошлой зимой.

Однако врагу, несмотря на все попытки, не удавалось захватить Степногорск. На прошлой неделе стало известно об успешной операции спецподразделения ГУР МО "Артан", которые провели зачистку поселка и выбили оттуда врага.

Срывать планы россиян в Запорожской области наши воины начали еще в феврале с контратак на Александровском направлении. Зачистка Степногорска является продолжением этих мероприятий.





Ситуация в Степногорске / Карта DeepStateMAP

Массированная атака 24 мая еще раз показала, что россиян не интересует никакое прекращение огня, перемирие или прекращение войны. Удары из фактически всего имеющегося ракетного вооружения является доказательством того, что ничего кроме уничтожения нас Россию не интересует. Поэтому мы должны быть в армии или для армии и поддерживать наших воинов. Самый простой способ поддержать наших защитников и защитниц – донат на нужды подразделений.

24 Канал и 66-я ОМБр объединились для того, чтобы закрыть небо на Лиманском направлении. Цель – 500 000 гривен на дроны-перехватчики. Присоединяйтесь к сбору и помогите нашим воинам сделать украинское небо чище от российских дронов.