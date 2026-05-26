Об этом 26 мая заявил 14-й армейский корпус ВСУ.

Какова ситуация в Рясном?

В армейском корпусе заявили, что российские ресурсы активно распространяют информацию о якобы взятии села Рясное Краснопольской общины на Сумщине. Враг утверждает, что населенный пункт захватили подразделения 34-й ОМСБр России. К тому же они говорят о якобы "разгроме" других сел.

В ВСУ назвали заявления пропагандистов очередным ИПСО и опровергли захват Рясного.

Подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют мероприятия по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе,

– заверили в 14-м армейском корпусе.

Бойцы отметили, что ложные заявления россиян – очередная попытка оправдать собственные неудачи.

Населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины, ситуация полностью управляемая,

– добавили в ВСУ.

Ситуация в Рясном: смотрите на карте

Украинцев призвали доверять только официальным источникам и не распространять вражеские информационные вбросы и манипуляции.

Нацелились ли россияне на Сумы?

Ранее сообщалось, что российская армия не оставляет намерений захватить как можно большую территорию Украины. В частности, они нацелились на один из областных центров – Сумы или Харьков. В то же время в зоне ответственности 8 корпуса Десантно-штурмовых войск враг давил именно на Сумском направлении.

Военные отмечали, что несмотря на попытки наступлений агрессору не удастся достичь заявленной цели.