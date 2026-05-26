Министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил государственному секретарю США Марко Рубио и передал послание для Дональда Трампа. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему Кремль сейчас активно пугает новыми ударами по Киеву и чего стоит ждать.

Почему Кремль угрожает новыми ударами по Киеву?

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук заметил, что Путин не может защитить обычных россиян, поскольку заботится прежде всего о себе, поэтому стянул средства ПВО к своим резиденциям, бункерам и Москве. Поэтому Кремль должен что-то придумывать, как он будет отвечать на украинские атаки дронов.

Этот май многое изменил. Мы еще до конца этого не чувствуем, но изменения уже начинают задавать новые тренды, темпы развития информационных кампаний, общественно-политических изменений в России,

– подчеркнул Ткачук.

И Путин уже не соответствует тому образу, который годами формировал о себе: сейчас это старый больной дед, который просит о перемирии, чтобы не пришлось 9 мая позорно бежать с Красной площади во время парада.

Зато Украина успешно развивает технологии и системно выбивает российские НПЗ. Российское общество это удивляет и интересует, как такое вообще произошло. И, как свидетельствуют данные последних опросов, россиян стали очень беспокоить удары по их городам – больше каких-то "успехов" на фронте.

Да и нечего "продать" россиянам с поля боя. Они действительно много где затормозили, хотя есть определенные продвижения тактического уровня,

– сказал военный.

Россия сейчас находится в ничтожном положении, подтверждением чего, в частности, является удар распиаренным "Орешником" по гаражам в Белой Церкви. По словам Ткачука, он продемонстрировал истинные возможности этого оружия и подтвердил, что Кремль выдавал желаемое за действительное.

Почему Путин активизировал угрозы бить по Киеву: смотрите видео

Какой может быть следующая атака на Украину?

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет. Но есть существенная разница между "производить больше" и "иметь возможность регулярно проводить атаки масштаба 24 мая". Чтобы нанести такой удар, нужно накопить запасы, подготовить носители, осуществить координацию и в целом иметь огромный ресурс.

Технически Россия еще способна проводить подобные массированные атаки, но вопрос здесь не только в возможности, а в стоимости и темпах восстановления запасов. Такие удары очень дорогие даже для российского ВПК. Особенно если говорить о "Кинжалах", "Цирконах" или потенциальном применении "Орешника",

– подчеркнул Храпчинский.

"Орешник" сейчас активно пытаются раскрутить как супероружие, хотя больше вопросов возникает относительно его реальной эффективности, чем самого факта запуска.

По его словам, дроны сейчас являются основным инструментом истощения украинской ПВО, тогда как ракеты используются больше как элемент прорыва или психологического давления. Поэтому Россия будет продолжать комбинировать массированные атаки с более регулярными волнами "Шахедов".

Он считает, что заявления об ударах по центрам принятия решений являются не столько военной, сколько информационно-психологической кампанией. Россия нагнетает, хочет показать, что якобы может еще больше эскалировать.

Как правило, такие заявления появляются тогда, когда Кремлю нужно или компенсировать отсутствие стратегических успехов на фронте, или усилить психологическое давление на украинское общество. И здесь важно понимать: сам факт запуска большого количества ракет еще не означает наличие реального военного эффекта,

– заявил авиаэксперт.

Поэтому Россия одновременно запускает большое количество различных целей – "Шахеды", дроны-имитаторы, крылатые и баллистические ракеты, чтобы перегрузить нашу ПВО.

Как еще пытается давить Россия?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко подчеркнул, что Путин последовательно пытается оказывать давление.

Он напомнил, что глава Кремля недавно в очередной раз прибегнул к пропагандистским действиям с военной компонентой: устроил ядерные учения совместно с Беларусью, к которым привлек то, что, конечно же, не имеет аналогов.

По его словам, Беларусь является дополнительным плацдармом прежде всего для гибридных действий Кремля как в сторону Украины, так и в отношении стран Балтии.

Кстати, как и один из "Орешников", который запускали в массовом ударе по Украине. Это давление якобы с использованием ядерной компоненты,

– отметил Романенко.

Массированная атака на Украину, которую Россия осуществила 24 мая, является попыткой запугать и Европу, и дипломатов. Ведь в результате этого удара повреждено здание посольства Азербайджана и место жительства посла Албании.

Военный аспект, добавил генерал-лейтенант в отставке, всегда был и будет оставаться у россиян, потому что сами они, кроме силы, ничего не воспринимают. Украина же вместе с настоящими союзниками должна думать, как эффективно противодействовать России.

Что стоит за угрозами России бить по Киеву: смотрите видео

Как на угрозы России отреагировали Украина и мир?

Военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что угрозы Киеву похожи на истерику России. В то же время он не исключает, что противник действительно может пытаться наносить по Украине более мощные удары.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что атаки России на Украину являются напоминанием о том, что войну нужно завершать. И Белый дом сделает все возможное для этого. Также он отметил, что передал Дональду Трампу сообщение, которое Сергей Лавров передал ему от Владимира Путина.

Посольства ЕС, Франции и Польши резко осудили очередные запугивания со стороны России. Они заявили, что продолжают свою работу в Украине и не намерены уезжать из Киева.