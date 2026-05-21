О планах врага рассказал спикер 8 корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вадим Карпьяк в эфире телеканала "Мы-Украина".

На какие областные центры нацелились россияне?

По словам Карпьяка, среди приоритетных целей России – Сумы или Харьков, однако в зоне ответственности украинских сил противник прежде всего пытается продвигаться в направлении Сум. Он отметил, что нынешние действия россиян не подтверждают версию о создании так называемой "буферной зоны", о которой ранее заявляла российская сторона.

В ДШВ отметили, что оккупанты продолжают наступательные действия и не отказываются от попыток захвата украинских территорий. По словам Карпьяка, российские силы стремятся занять как можно больше территории, используя постоянное давление на позиции Сил обороны. В то же время он подчеркнул, что несмотря на активные попытки наступления, достичь заявленных целей – в частности захват Сум как областного центра – российским войскам пока не удается.

К слову. На Сумском направлении россияне постоянно пытаются лезть хотя бы где-то вперед, в частности в газовые трубы, однако Силы обороны их успешно уничтожают. Командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" рассказал 24 Каналу, что в Сумской области преобладает именно пехота. По словам военного, сейчас на Сумском направлении нет значительного скопления войск врага, поэтому они физически не способны продвинуться в Сумы.

Стоит отметить, что на Харьковщине украинские военные имеют успех. ВСУ освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области, оттеснив российские войска к границе. Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что Великобурлукское направление вернулся к тому формату, который был где-то год назад. В свою очередь, противник продолжает давить с востока на Купянск и безрезультатно пытается проникнуть в северные части города.

Почему захват Сум и Харькова является одним из приоритетов для России?

Захват или окружение Харькова и Сум являются одними из ключевых целей России из-за их стратегического расположения, влияние на логистику и значительный психологический эффект для Украины.

Прежде всего речь идет о создании так называемой "буферной зоны" вдоль российской границы, чтобы отодвинуть украинские силы от Белгородской, Курской и Брянской областей и уменьшить угрозу для военной инфраструктуры России. Также активизация боевых действий на севере вынуждает Украину перебрасывать туда резервы, что ослабляет другие участки фронта.

Отдельно подчеркивается психологический и экономический фактор. Харьков как крупный промышленный центр и Сумы как важный плацдарм являются объектами постоянного давления из-за обстрелов и разрушения инфраструктуры. Цель таких действий – создать гуманитарный кризис и вынудить население к эвакуации. Кроме того, в случае успеха на этих направлениях российские войска могли бы получить возможность обхода украинской обороны на Донбассе и попытки выхода в тыл группировкам ВСУ, держащих оборону на востоке.

Какова ситуация на других участках фронта?

Донецкая область остается одной из самых горячих по всему фронту. Согласно последним обновлениям аналитиков DeepState, Россия полностью оккупировала Покровск и Мирноград в Донецкой области. Следующей целью оккупантов может стать Доброполье.

Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 Каналу, что враг увеличивает интенсивность боев в районе Гуляйполя, сосредотачивая там подготовленные подразделения для наступательных действий. Российские войска используют старую советскую тактику пехоты, в частности 127-я мотострелковая дивизия, известна своей агрессивностью.