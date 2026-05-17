Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", заметив, что оккупанты уделяют большое внимание укомплектованности этих подразделений: постоянно пополняют их свежим личным составом.

Как действует Россия в районе Гуляйполя?

Командир 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайло отметил, что на полигонах находится большое количество подготовленного личного состава, который вступает в бой по мере того, как подразделения несут потери.

Противник в течение последних полутора лет вообще не меняет тактику. Враг имел успехи в прошлом году благодаря инфильтрации и действиям пехоты. Россияне имеют меньшее преимущество в объеме техники и не имеют тех преимуществ, которые были в начале войны в технике и вооружении,

– сказал Филатов.

Сейчас оккупанты применяют старую советскую хорошо проверенную тактику – это действия пехоты. Она движется по всем направлениям. Основной удар на Запорожском направлении сейчас ведет пятая армия. Также действует 35-я и 36-я армия, что свидетельствует об избрании этого направления одним из главных.

Группировкой "Днепр" командует опытный российский офицер, который участвовал в Приднестровской кампании, двух чеченских войнах. Он придерживается агрессивных черт во время введения войны.

Основные наступательные действия осуществляет 127-я мотострелковая дивизия, которая является одной из самых мощных в российской армии по ведению наступления. 127-я мотострелковая дивизия наиболее агрессивно себя проявила в обеих чеченских компаниях.

В начале 2022 года занималась оккупацией Мариуполя, поэтому это довольно агрессивное подразделение, которое имеет определенный объем традиций, набор офицеров, которые имеют большой опыт в ведении агрессивных действий.

Какая ситуация на Запорожском направлении?

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что Запорожское направление и в дальнейшем остается одним из ключевых для российской армии. Оккупанты не могут прорвать оборону в районе Орехова прямыми атаками, поэтому пытаются обходить город с флангов. В то же время на отдельных участках украинским Силам обороны удалось сдержать продвижение противника.

Сложной остается ситуация и на Гуляйпольском отрезке. Как отметил Братчук, враг не способен захватить населенный пункт прямым штурмом и продвинуться дальше, поэтому основной акцент делает на нарушении логистики украинских подразделений на Запорожском фронте. Это должно усложнить обеспечение и оборону наших военных.

Также российские силы пытаются продвигаться в обход Гуляйполя с юго-западного направления. В целом ситуация на Южном фронте остается напряженной и динамичной. Несмотря на большие потери, Россия пока все еще имеет достаточно живой силы для продолжения активных боевых действий.