Профессор международной политики в Институте Клинтона Скотт Лукас в интервью 24 Каналу напомнил, что недавно глава российского генштаба Герасимов докладывал о якобы стремительном прорыве на северо-востоке Украины, что россиянам удалось продвинуться до Купянска и дальше, но оказалось, что это ложь.

Риторика Кремля изменилась, потому что Россия – в режиме обороны

Военное командование России не впервые врет Путину, докладывая каждый раз о вымышленных успехах российской армии. Американский профессор обратил внимание, что на такие заявления генштаба резко реагируют так называемые российские "военкоры", которые открыто озвучивают, что генералы дезинформируют свой народ.

"Но российское военное командование почему-то считает, что сможет заверить достаточное количество россиян в том, что это на самом деле так и есть. Нарративы имеют значение. В конце концов нарратив о российском прорыве на линии фронта теперь сменился вопросом о том, какой вред наносит Украина", – озвучил Скотт Лукас.

Профессор объяснил, что когда начинает доминировать такой нарратив, это означает, что россияне оказываются в режиме обороны. Одним из признаков того, что это получило эффект, стало заявление, которое прозвучало на днях из Кремля. Как известно, Москва длительный период откладывала возможность сесть за переговорный стол, но теперь заявляет устами пресс-секретаря российского диктатора Пескова о заинтересованности возобновить переговорный процесс.

Их риторика изменилась. Россияне заявляют, что готовы вернуться за стол переговоров. Думаю, это в основном связано с тем, что Украина заставила их перейти к обороне,

– считает Скотт Лукас.

Путин заявил о приближении завершения войны

Напомним, что Путин 9 мая заявил, что война в Украине идет к своему концу. Австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан выразил убеждение, что за таким высказыванием стоит желание диктатора скрыть бешеную цену, которую Россия заплатила в этой войне по сравнению с несущественными достижениями российской армии на фронте.

Он также считает, что Путин таким образом хотел действовать в унисон с Трампом, который также на днях озвучил, что Украина и Россия якобы близки к подписанию мирного соглашения. Москва хочет подыграть Вашингтону, надеясь, что Трамп поддержит территориальные аппетиты Путина и тот сохранит за собой оккупированные украинские земли благодаря переговорам, ведь на поле боя его армия не демонстрирует прорыва.