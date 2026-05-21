Соответствующее заявление глава ОП Кирилл Буданов сделал 21 мая во время Kyiv Stratcom Forum 2026, передает "Укринформ".

Как Путин меняет цели на так называемую "СВО"?

Генерал отметил, что оккупанты сейчас сталкиваются с неприятной для них реальностью, поэтому вынуждены искать ответы и объяснения военных неудач для своего общества.

И с каждым разом, по словам Буданова, планка их требований и целей в войне против Украины снижается. "Все же это видят", – подчеркнул он.

В общем руководитель ОП объяснил также, что едва ли не самый громкий нарратив страны-агрессора "Киев за трое суток" постепенно трансформировался в "Донбасс любой ценой".

К тому же, как сообщил Буданов, около недели назад появился еще один новый нарратив, согласно которому "Украина должна быть безъядерной и не вступать в любые военные альянсы".

Справка. Требование запретить Украине вступление в НАТО является главным геополитическим ультиматумом России, который она использует как повод для вооруженной агрессии. Кремль требует от Альянса отозвать решение Бухарестского саммита 2008 года и предоставить юридические гарантии, что Украина никогда не станет членом блока.

Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута,

– подчеркнул генерал.

Он добавил, что идеи вроде "просто отдать Донбасс" также нереалистичны, поэтому российская пропаганда адаптирует свои месседжи, подавая это как якобы другой формат "победы". По его мнению, такое изменение риторики является закономерной трансформацией.

Важно! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина не согласится на российские ультиматумы по выводу войск из Донбасса. Он хоть и подчеркнул готовность к прекращению огня, но отверг любые условия, навязанные агрессором.

Какие планы России по Донбассу?

Ранее главный корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявлял, что российские войска пытаются полностью захватить украинский Донбасс до сентября 2026 года и для этого активно перебрасывают дополнительные силы на восток Украины. Общую численность российской группировки на территории Украины оценивают примерно в 680 тысяч военных.

Зато глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров во время выступления в Китае заявил, что Россия якобы "ограничивает масштабы ударов" на Донбассе и утверждал о захвате около 80 населенных пунктов с начала 2026 года, хотя эти заявления не согласуются с реальными данными.

Что происходит на фронте Донецкой и Луганской областей?

Украинские беспилотники способны действовать на расстоянии до 150 километров от линии фронта. Недавние атаки на российские грузовики в Донецкой области привели к нарушению снабжения врага.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Канала отметил, что на отдельных направлениях российские войска даже вынуждены перекрывать движение транспорта, что он назвал положительным сигналом.

В то же время, по словам журналиста и международного аналитика Александра Демченко, российское военное командование отчитывается Путину о якобы быстром продвижении и плане захвата всей Донетчины, а также утверждает об "обвале украинского фронта". Он добавил, что Кремль не отказывается от дальнейших территориальных претензий и рассматривает Донбасс как плацдарм для возможных наступательных действий.