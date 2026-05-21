Відповідну заяву очільник ОП Кирило Буданов зробив 21 травня під час Kyiv Stratcom Forum 2026, передає "Укрінформ".

Як Путін змінює цілі на так звану "СВО"?

Генерал зазначив, що окупанти нині стикаються з неприємною для них реальністю, тож змушені шукати відповіді й пояснення воєнних невдач для свого суспільства.

І з кожним разом, за словами Буданова, планка їхніх вимог і цілей у війні проти України знижується. "Всі ж це бачать", – підкреслив він.

Загалом керівник ОП пояснив також, що ледь не найгучніший наратив країни-агресорки "Київ за три доби" поступово трансформувався у "Донбас за будь-яку ціну".

До того ж, як повідомив Буданов, близько тижня тому з'явився ще один новий наратив, згідно з яким "Україна має бути без'ядерною і не вступати в будь-які військові альянси".

Довідка. Вимога заборонити Україні вступ до НАТО є головним геополітичним ультиматумом Росії, який вона використовує як привід для збройної агресії. Кремль вимагає від Альянсу відкликати рішення Бухарестського саміту 2008 року та надати юридичні гарантії, що Україна ніколи не стане членом блоку.

Це вже нова мета, тобто ще планочка трошки знижується. Це нормально, тому що йде час і, вочевидь, оскільки ми зараз з вами тут спілкуємось, мета не досягнута,

– підкреслив генерал.

Він додав, що ідеї на кшталт "просто віддати Донбас" також є нереалістичними, тому російська пропаганда адаптує свої меседжі, подаючи це як нібито інший формат "перемоги". На його думку, така зміна риторики є закономірною трансформацією.

Важливо! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна не погодиться на російські ультиматуми щодо виведення військ із Донбасу. Він хоч і підкреслив готовність до припинення вогню, але відкинув будь-які умови, нав'язані агресором.

Які плани Росії щодо Донбасу?

Раніше головний кореспондент Financial Times Крістофер Міллер заявляв, що російські війська намагаються повністю захопити український Донбас до вересня 2026 року й для цього активно перекидають додаткові сили на схід України. Загальну чисельність російського угруповання на території України оцінюють приблизно у 680 тисяч військових.

Натомість глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров під час виступу в Китаї заявив, що Росія нібито "обмежує масштаби ударів" на Донбасі та стверджував про захоплення близько 80 населених пунктів із початку 2026 року, хоча ці заяви не узгоджуються з реальними даними.

Що відбувається на фронті Донецької та Луганської областей?

Українські безпілотники здатні діяти на відстані до 150 кілометрів від лінії фронту. Нещодавні атаки на російські вантажівки на Донеччині призвели до порушення постачання ворога.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що на окремих напрямках російські війська навіть змушені перекривати рух транспорту, що він назвав позитивним сигналом.

Водночас, за словами журналіста й міжнародного аналітика Олександра Демченка, російське військове командування звітує Путіну про нібито швидке просування та план захоплення всієї Донеччини, а також стверджує про "обвал українського фронту". Він додав, що Кремль не відмовляється від подальших територіальних претензій і розглядає Донбас як плацдарм для можливих наступальних дій.