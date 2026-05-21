Слова очільника ОП під час на Kyiv StratCom Forum 2026 21 травня, цитує видання "Апостроф".

Як не потрапити до червоного блокнота Буданова?

Буданов із гумором прокоментував історію навколо свого червоного блокнота з написом "Список під***асів 2026". Нагадаємо, що цей записник помітили на його столі в Офісі Президента.

Керівник ОП не став розголошувати прізвища, які вже записав у блокнот, додавши: "Ви що? Не можна". Втім, зізнався, що список уже "товстий", і він постійно поповнюється.

Не можна дізнатися (хто в списку – 24 Канал). Але він товстий, я вам так скажу. Він в принципі товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, все ж таки, то він наповнюється,

– додав Буданов.

За словами генерала, єдиним способом не опинитись в цьому списку – любити Україну.

"Любіть Україну – і все буде добре", – резюмував Буданов.

Також глава ОП зауважив, що у блокноті не існує "тимчасових записів", так би мовити, записаних олівцем. Він наголосив, що внесення до списку є безповоротним рішенням, а імена звідти не викреслюються.

Зауважимо, що до січня 2026 року Кирило Буданов 6 років очолював Головне управління розвідки Міноборони України. Вже 2 січня президент Володимир Зеленський призначив генерала на посаду очільника Офісу Президента. Наразі Буданов успішно комунікує із партнерами, долучається до мирних перемовин із Росією та США та працює над безпековими питаннями.

Які ще атрибути перебувають у кабінеті Буданова в ОП?

Вкінці квітня Кирило Буданов показав журналістам "Бабеля" своє робоче місце в ОП. Кабінет керівника розташований на другому поверсі Офісу Президента в колишньому кабінеті Сергія Шефіра, якого звільнили два роки тому.

У кабінеті очільника ОП є декілька цікавих речей, як от велика шахівниця, ікона над його головою та яскраво-червоний блокнот із написом "Список пі***асів 2026".

Окрім того, журналісти помітили самурайську катану, програвач і збірку платівок від Prodigy до Beatles. Також серед незвичного – хлопавка зі зйомок українського фільму "Кіллхаус".

Зазначається, що з приходом Кирила Буданова підхід до роботи в Офісі Президента став більш системним і аналітичним. Стався перехід від класичного "кабінетного" стилю політики. У центрі роботи Буданова чітке формулювання проблем, кілька сценаріїв їх вирішення та оцінка можливих наслідків, які зводяться в єдиній таблиці для ухвалення рішень.

Окрім того, ОП став більш відкритим до взаємодії із зовнішніми гравцями – депутатами, бізнесом і регіональними керівниками. Це зменшило рівень закритості інституції. При цьому кадрову систему Буданов не ламає різко: він не проводить масових звільнень, а коригує роботу заступників і управлінські процеси.