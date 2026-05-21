Слова главы ОП во время на Kyiv StratCom Forum 2026 21 мая, цитирует издание "Апостроф".

Буданов с юмором прокомментировал историю вокруг своего красного блокнота с надписью "Список пид***асов 2026". Напомним, что этот блокнот заметили на его столе в Офисе Президента.

Руководитель ОП не стал разглашать фамилии, которые уже записал в блокнот, добавив: "Вы что? Нельзя". Впрочем, признался, что список уже "толстый", и он постоянно пополняется.

Нельзя узнать (кто в списке – 24 Канал). Но он толстый, я вам так скажу. Он в принципе толстенький такой блокнотик. Я же пишу, все же, то он наполняется,

– добавил Буданов.

По словам генерала, единственным способом не оказаться в этом списке – любить Украину.

"Любите Украину – и все будет хорошо", – резюмировал Буданов.

Также глава ОП отметил, что в блокноте не существует "временных записей", так сказать, записанных карандашом. Он отметил, что внесение в список является необратимым решением, а имена оттуда не вычеркиваются.

Заметим, что до января 2026 года Кирилл Буданов 6 лет возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. Уже 2 января президент Владимир Зеленский назначил генерала на должность главы Офиса Президента. Сейчас Буданов успешно коммуницирует с партнерами, приобщается к мирным переговорам с Россией и США и работает над вопросами безопасности.

В конце апреля Кирилл Буданов показал журналистам "Бабеля" свое рабочее место в ОП. Кабинет руководителя расположен на втором этаже Офиса Президента в бывшем кабинете Сергея Шефира, которого уволили два года назад.

В кабинете главы ОП есть несколько интересных вещей, как вот большая шахматная доска, икона над его головой и ярко-красный блокнот с надписью "Список пи***асов 2026".

Кроме того, журналисты заметили самурайскую катану, проигрыватель и сборник пластинок от Prodigy до Beatles. Также среди необычного – хлопушка со съемок украинского фильма "Киллхаус".

Отмечается, что с приходом Кирилла Буданова подход к работе в Офисе Президента стал более системным и аналитическим. Произошел переход от классического "кабинетного" стиля политики. В центре работы Буданова четкая формулировка проблем, несколько сценариев их решения и оценка возможных последствий, которые сводятся в единой таблице для принятия решений.

Кроме того, ОП стал более открытым к взаимодействию с внешними игроками – депутатами, бизнесом и региональными руководителями. Это уменьшило уровень закрытости институции. При этом кадровую систему Буданов не ломает резко: он не проводит массовых увольнений, а корректирует работу заместителей и управленческие процессы.