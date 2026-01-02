Днем Кирилл Буданов прокомментировал предложение Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на пост генерала в соцсети.

Смотрите также Случаи, когда ТЦК силой кого-то мобилизовали, составляют менее 1%, – Буданов

Что Буданов думает о своей новой должности?

Руководитель ГУР заявил, что согласился стать главой Офиса. Он считает этот пост "еще одним рубежом ответственности перед страной".

Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства,

– сказал генерал.

Кирилл Буданов поблагодарил за проявленное доверие, а также выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.

Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать выполнять свое дело – противодействовать врагу, защищать Украину и работать над достижением справедливого мира, совместно борясь за свободное и безопасное будущее государства.

Обратите внимание! Политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Каналу сказал, что должность руководителя Офиса президента не подходит для яркой и публичной политической фигуры. Кирилл Буданов был максимально эффективным в должности руководителя ГУР и находился на своем месте.