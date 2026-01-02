Днем Кирилл Буданов прокомментировал предложение Зеленского, передает 24 Канал со ссылкой на пост генерала в соцсети.
Что Буданов думает о своей новой должности?
Руководитель ГУР заявил, что согласился стать главой Офиса. Он считает этот пост "еще одним рубежом ответственности перед страной".
Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства,
– сказал генерал.
Кирилл Буданов поблагодарил за проявленное доверие, а также выразил благодарность боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу.
Он подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать выполнять свое дело – противодействовать врагу, защищать Украину и работать над достижением справедливого мира, совместно борясь за свободное и безопасное будущее государства.
Обратите внимание! Политолог Максим Несвитайлов в комментарии 24 Каналу сказал, что должность руководителя Офиса президента не подходит для яркой и публичной политической фигуры. Кирилл Буданов был максимально эффективным в должности руководителя ГУР и находился на своем месте.
- Напомним, 30 декабря Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатом на должность главы Офиса. 2 января он рассказал, что это – Кирилл Буданов.
- Свой выбор глава государства объяснил тем, что Офис президента должен больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития армии, а также на дипломатическом треке в переговорах. По словам политика, Буданов "имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов".
- У Зеленского подчеркнули, что соответствующий указ о назначении Буданова в скором времени появится на сайте президента.
- Отметим, что Кирилл Буданов был среди вероятных кандидатур на должность руководителя Офиса, озвучивавших СМИ. В последний раз в медиа ходили слухи, что главой Офиса может стать Владислав Власюк, уполномоченный по санкционной политике.