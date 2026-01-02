24 Канал спросил у советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, согласился ли Кирилл Буданов стать новым главой Офиса.
Станет ли Буданов новым главой Офиса?
Дмитрий Литвин объяснил, что все процедуры, связанные с новым назначением Буданова, запустили.
По его словам, на сайте президента вскоре появится соответствующий указ.
Напомним, днем Владимир Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента.
Свой выбор глава государства объяснил тем, что сейчас для Украины самое важное – безопасность, развитие сил обороны и безопасности, а также работа на дипломатическом направлении во время переговоров. Офис президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач. По словам политика, у Буданова нужный опыт в этих сферах.
Кроме того, Зеленский уже дал поручение новому руководителю Офиса вместе с секретарем СНБО и другими ответственными органами обновить стратегические планы обороны и развития государства и представить их на утверждение.
Обратите внимание! Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в комментарии 24 Канала отметил, что Буданов эффективно работал именно в должности руководителя ГУР. По его мнению, глава ОП не обязательно должен быть публичной политической фигурой, а сам Буданов был "на своем месте" в разведке.
- Отметим, что президент еще 30 декабря сообщил о том, что определился с новым руководителем Офиса.
- После этого СМИ предположили, что речь идет об уполномоченном по санкционной политике Владиславе Власюке. По данным журналистов, Власюк учился вместе с советницей руководителя ОП Дарией Заровной, которая и пригласила его в Офис президента. Впоследствии он наладил тесное сотрудничество с Андреем Ермаком. Также отмечается, что Зеленский, вероятно, планирует назначить на эту должность человека, не изменяющего политический курс, принципы работы и подходы Офиса президента.
- Офис президента оставался без руководителя с 28 ноября. В это время Андрей Ермак ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с делом Тимура Миндича.