24 Канал спросил у советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, согласился ли Кирилл Буданов стать новым главой Офиса.

Станет ли Буданов новым главой Офиса?

Дмитрий Литвин объяснил, что все процедуры, связанные с новым назначением Буданова, запустили.

По его словам, на сайте президента вскоре появится соответствующий указ.

Напомним, днем ​​Владимир Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента.

Свой выбор глава государства объяснил тем, что сейчас для Украины самое важное – безопасность, развитие сил обороны и безопасности, а также работа на дипломатическом направлении во время переговоров. Офис президента будет служить выполнению, прежде всего, таких задач. По словам политика, у Буданова нужный опыт в этих сферах.

Кроме того, Зеленский уже дал поручение новому руководителю Офиса вместе с секретарем СНБО и другими ответственными органами обновить стратегические планы обороны и развития государства и представить их на утверждение.

Обратите внимание! Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в комментарии 24 Канала отметил, что Буданов эффективно работал именно в должности руководителя ГУР. По его мнению, глава ОП не обязательно должен быть публичной политической фигурой, а сам Буданов был "на своем месте" в разведке.