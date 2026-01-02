24 Канал запитав у радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, чи погодився Кирило Буданов стати новим очільником Офісу.
Чи стане Буданов новим главою Офісу?
Дмитро Литвин пояснив, що усі процедури, пов'язані із новим призначенням Буданова, запустили.
За його словами, на сайті президента незабаром з'явиться відповідний указ.
Нагадаємо, що вдень Володимир Зеленський зустрівся із Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента.
Свій вибір глава держави пояснив тим, що зараз для України найважливіше – безпека, розвиток Сил оборони та безпеки, а також робота на дипломатичному напрямі під час переговорів. Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань. За словами політика, Буданов має потрібний досвід у цих сферах.
Окрім того, Зеленський вже дав доручив новому керівнику Офісу разом із секретарем РНБО та іншими відповідальними органами оновити стратегічні плани оборони й розвитку держави та подати їх на затвердження.
Зверніть увагу! Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу зазначив, що Буданов ефективно працював саме на посаді керівника ГУР. На його думку, очільник ОП не обов'язково має бути публічною політичною фігурою, а сам Буданов був "на своєму місці" в розвідці.
Зауважимо, що президент ще 30 грудня повідомив про те, що визначився із новим керівником свого Офісу.
Після цього ЗМІ припустили, що йдеться про уповноваженого з санкційної політики Владислава Власюка. За даними журналістів, Власюк навчався разом із радницею керівника ОП Дарією Зарівною, яка й запросила його до Офісу президента. Згодом він налагодив тісну співпрацю з Андрієм Єрмаком. Також зазначається, що Зеленський, імовірно, планує призначити на цю посаду людину, яка не змінюватиме політичний курс, принципи роботи та підходи Офісу президента.
Офіс президента залишався без керівника з 28 листопада. Саме тоді Андрій Єрмак пішов у відставку на тлі корупційного скандалу, пов'язаного зі справою Тимура Міндіча.