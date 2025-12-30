Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Хто очолить ОП?

Президент не назвав прізвище, вказавши, що інформація про це буде пізніше.

Медійники запитали Зеленського, чи визначилися він із новим керівником Офісу президента. А також чи можливі зміни серед очільників обласних адміністрацій, про які гарант говорив раніше.

Що стосується керівника Офісу, я визначився. Інформація буде трішки пізніше. І що стосується очільників обласних адміністрацій – так, зміни будуть на початку року. Одразу на початку року,

– сказав Зеленський.

Таким чином, про нових голів ОВА українці дізнаються вже у січні. А от коли буде інформація про нового голову ОП – не відомо.