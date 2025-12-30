Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Кто возглавит ОП?

Президент не назвал фамилию, указав, что информация об этом будет позже.

Медийщики спросили Зеленского, определились ли он с новым руководителем Офиса президента. А также возможны ли изменения среди руководителей областных администраций, о которых гарант говорил ранее.

Что касается руководителя Офиса, я определился. Информация будет немного позже. И что касается руководителей областных администраций – так, изменения будут в начале года. Сразу в начале года,

– сказал Зеленский.

Таким образом, о новых главах ОВА украинцы узнают уже в январе. А вот когда будет информация о новом главе ОП – не известно.