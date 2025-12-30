Детали передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Кто возглавит ОП?
Президент не назвал фамилию, указав, что информация об этом будет позже.
Медийщики спросили Зеленского, определились ли он с новым руководителем Офиса президента. А также возможны ли изменения среди руководителей областных администраций, о которых гарант говорил ранее.
Что касается руководителя Офиса, я определился. Информация будет немного позже. И что касается руководителей областных администраций – так, изменения будут в начале года. Сразу в начале года,
– сказал Зеленский.
Таким образом, о новых главах ОВА украинцы узнают уже в январе. А вот когда будет информация о новом главе ОП – не известно.