Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу своє ставлення до такого призначення. За його словами, Кирило Буданов добре працював саме в ГУР.

Про нове призначення Буданова

На думку політолога, очільник ОПУ – це не та посада на яку варто призначати дуже помітну політичну фігуру. Українці хотіли побачити рух до трансформації політичної системи.

Хто то я такий, щоб комусь давати пораду. Президент України відповідає за управлінські рішення, але, мені здається, що Кирило Буданов на посаді очільника ГУР був на своєму місці,

– наголосив Максим Несвітайлов.

До слова, на цій посаді Буданов відповідав за низку успішних операцій. Не так давно він побував на передових позиціях спецназівців у Запорізькій області. Перед тим відвідував Куп'янськ, де проходила операція України.

Що відомо про можливе призначення Буданова