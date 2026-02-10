Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Повітряну тривогу в Запорізькому районі оголосили ще о 08:33 ранку – фактично загроза для міста тривала впродовж цілого дня.

Ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА у напрямку Запоріжжя зі сходу.

Вже близько 22:31 жителі обласного центру почули вибухи. Станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.

Нагадаємо, 10 лютого російський безпілотник також вдарив по Вільнянську Запорізької області. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок, пошкоджені будівлі неподалік. На жаль, одна жінка зазнала поранень.

Також через обстріл наразі знеструмлено Вільнянську громаду: фахівці переводять систему тепло- та водопостачання в роботу від генераторів.