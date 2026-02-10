Через атаку в Україні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза – пройдіть в безпечне місце.

17:47, 10 лютого

Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття.

17:34, 10 лютого

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район).

17:00, 10 лютого

Ворожі БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.