Через атаку в Україні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза – пройдіть в безпечне місце.
Де зараз летять російські дрони?
В Україні повітряна тривога: інтерактивна карта
Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район). Ворожі БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.17:47, 10 лютого17:34, 10 лютого17:00, 10 лютого
Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття.
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район).
Ворожі БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.