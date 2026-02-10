Из-за атаки в Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза – пройдите в безопасное место.
Где сейчас летят российские дроны?
В Украине воздушная тревога: интерактивная карта
17:47, 10 февраля
Вражеский БпЛА на юге Николаевщины, привлечены средства для его сбивания.
17:34, 10 февраля
БпЛА с Сумщины на Черниговщину (Нежинский район).
17:00, 10 февраля
Вражеские БПЛА на Сумщине западным курсом в направлении Черниговщины.