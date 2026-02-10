Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в своих соцсетях.
Что не так с работой ПВО?
Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы ВСУ должны действовать значительно оперативнее, чтобы нарастить возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от "Шахедов" и других ударных дронов.
Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся,
– добавил глава государства.
Отдельно президент акцентировал на ситуации с электроснабжением в регионах. По его словам, не во всех громадах вопросы решаются вовремя, и по этому поводу должны быть выводы.
Зеленский также отметил, что есть определенные сложности в городах Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге.
Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой,
– подытожил он.
Ранее Зеленский уже критиковал силы ПВО
В вечернем обращении 6 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО должна работать гораздо сильнее и не допускать тех проблем, которые есть на данный момент. По его словам, на части направлений рубежи защиты построены лучше, а на остальных – надо еще "значительно поработать".
Тогда же президент анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ, призванные усилить защиту от российских "Шахедов".
По словам Владимира Зеленского, министр обороны Федоров уже занимается этим вопросом, дополнительные поручения получил и командующий Воздушных сил.