Свою заяву Петер Сіярто опублікував 11 березня ввечері на своїй фейсбук-сторінці.

Що написав Сіярто щодо Зеленського та угорської делегації?

Петер Сіярто заявив, що, мовляв, український президент бреше, стверджуючи, що не знав про прибуття угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгоджував візит з МЗС України.

Яка реальність? Вчора ми офіційною дипломатичною нотою повідомили українців, що угорська делегація на чолі з заступником міністра енергетики Габором Чепеком вирушить до України для розслідування стану нафтопроводу "Дружба", а також ми просили про зустріч з міністром енергетики України,

– написав Сіярто.

Також глава угорського МЗС виклав дипломатичну ноту, яку надіслали МЗС України.



Дипломатична нота, яку Угорщина надіслала МЗС України / Фото з фейсбуку Петера Сіярто

Сіярто зазначив, що ситуація склалася така, що "українці заблокували транспортування нафти до Угорщини в той час, коли морський нафтовий транспорт переживає найбільшу невизначеність за всі часи".

"А єдиною альтернативою нафтопроводу "Дружба" є морський шлях. Тому українська нафтова блокада є нічим іншим, як тяжким злочином проти Угорщини", – написав угорський міністр.

Чому заява Сіярто неправдива?

Джерела 24 Каналу надали відповідь МЗС України на угорську ноту. Там сказано, що запропоновані дати візиту угорських чиновників є неприйнятними для України.

Українська сторона запропонувала узгодити нові терміни дипломатичними каналами.



Відповідь МЗС України на угорську дипломатичну ноту / Фото надане 24 Каналу

Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком,

– уточнюється в заяві.

В Офісі президента тим часом наголосили у коментарі 24 Каналу, що офіційний візит має бути результатом взаємної домовленості сторін, а не лише надсилання дипломатичної ноти.

Що відомо про візит угорської делегації в Україну?