Свое заявление Петер Сийярто опубликовал 11 марта вечером на своей фейсбук-странице.

Что написал Сийярто относительно Зеленского и венгерской делегации?

Петер Сийярто заявил, что, мол, украинский президент врет, утверждая, что не знал о прибытии венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовывало визит с МИД Украины.

Какова реальность? Вчера мы официальной дипломатической нотой сообщили украинцам, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком отправится в Украину для расследования состояния нефтепровода "Дружба", а также мы просили о встрече с министром энергетики Украины,

– написал Сийярто.

Также глава венгерского МИД выложил дипломатическую ноту, которую прислали МИД Украины.



Дипломатическая нота, которую Венгрия направила МИД Украины / Фото из фейсбука Петера Сийярто

Сийярто отметил, что ситуация сложилась такая, что "украинцы заблокировали транспортировку нефти в Венгрию в то время, когда морской нефтяной транспорт переживает наибольшую неопределенность за все времена".

"А единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Поэтому украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", – написал венгерский министр.

Почему заявление Сийярто неправдивое?

Источники 24 Канала предоставили ответ МИД Украины на венгерскую ноту. Там сказано, что предложенные даты визита венгерских чиновников неприемлемы для Украины.

Украинская сторона предложила согласовать новые сроки по дипломатическим каналам.



Ответ МИД Украины на венгерскую дипломатическую ноту / Фото предоставлено 24 Каналу

Предлагаем венгерской стороне согласовать по дипломатическим каналам новые сроки осуществления визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком,

– уточняется в заявлении.

В Офисе президента тем временем отметили в комментарии 24 Канала, что официальный визит должен быть результатом взаимной договоренности сторон, а не только отправки дипломатической ноты.

Что известно о визите венгерской делегации в Украину?