Приезд делегации из Будапешта прокомментировал и Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Как президент высказался о переговорщиках из Венгрии?

Глава государства отметил, что ему неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация. В комментарии журналистам он рассказал о деталях пребывания представителей страны в Киеве.

В Министерстве иностранных дел мне сказали, что, ну, приехали люди. Они охарактеризовали это как, частная поездка,

– сказал Зеленский.

Кстати, перед этим представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил журналистам, что эту группу людей нельзя называть "делегацией", ведь в Украине она не имеет официального статуса и для нее не запланировано никаких официальных встреч.