Такое заявление сделал глава МИД Андрей Сибига, комментируя требования Будапешта возобновить транзит за три дня, пишет "Интрфакс-Украина".

Какое заявление сделал украинский МИД?

Андрей Сибига прокомментировал заявления венгерской стороны о том, что Киев якобы должен возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в трехдневный срок. По словам министра, Украина не воспринимает подобный формат общения.

Украина ультиматумов не принимает,

– подчеркнул Сибига во время общения с журналистами.

Он также напомнил, что накануне президент Владимир Зеленский уже объяснил ситуацию с нефтепроводом. Транзит нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце января 2026 года после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждения коснулись объектов, обеспечивающих транспортировку нефти.

По словам президента Владимира Зеленского, технически восстановить работу нефтепровода возможно примерно за месяц – полтора, однако ситуация остается сложной из-за последствий атак России.

Что требует венгерская сторона?