Чем угрожает Орбан Украине?

Об этом Орбан рассказал в интервью программе "Доброе утро, Венгрия!" на радио Kossuth, пишет Magyar Nemzet.

Премьер снова повторил, что с нефтепроводом "Дружба" якобы нет технических проблем, которые могли бы помешать поставке нефти в Венгрию. По его словам, причина остановки транзита заключается в политическом решении украинских властей

Украина взяла на себя международные обязательства по транзиту, но несмотря на это шантажирует Венгрию,

– заявил он.

Поэтому Орбан пригрозил давить на Украину, пока поставки нефти по трубопроводу не возобновятся.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Пока порядок не будет восстановлен, мы не уступим. Мы остановили поставки бензина и дизеля и, если будет нужно, остановим и другие важные для них вещи.

Он добавил, что Венгрия якобы одновременно сталкивается с двумя проблемами – войной на Ближнем Востоке и блокадой поставок нефти. Но Орбан уверен, что хуже от этого будет украинцам.

Украинцы скорее останутся без денег, чем мы без нефти,

– подчеркнул премьер.

Заметьте! Нефтепровод "Дружба" пострадал из-за российской атаки в конце января 2026 года. Тогда из-за повреждения на нефтеперекачивающей станции "Броды" транзит российской нефти в Венгрию приостановился.

Чем еще угрожает Орбан Украине?

К тому же Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет поддерживать никаких решений ЕС в помощь Украине, пока она не восстановит транзит нефти, предусмотренный международным соглашением.

То есть Будапешт и в дальнейшем будет блокировать 20-й пакет санкций против России и кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. По мнению премьера, страна пользуется своим правом в этих вопросах.

Любой, кто хочет предоставить заем за счет бюджета ЕС, должен получить наше согласие. Мы имеем право сказать "да" или "нет". Это не привилегия, а наше законное право. Мы принимаем решение, исходя из интересов Венгрии,

– добавил Орбан.

Важно! В конце февраля Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Вето наложил венгерский посол при ЕС, пишет Financial Times. Тогда же Будапешт выступил против новых санкций для Москвы.

