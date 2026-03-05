Соответствующее заявление он сделал на брифинге по итогам рабочего совещания с правительством, передает Укринформ. В то же время глава государства прокомментировал и личное отношение к ситуации.

Глава государства отметил, что в Европейском Союзе уже открыто говорят, что если Украина не начнет восстановление работы нефтепровода "Дружба", то около 90 миллиардов евро помощи останутся заблокированными.

По его словам, пока эти требования звучат только в неформальных разговорах, но он настаивает, чтобы их зафиксировали официально.

Он уточнил, что технически восстановить функционирование нефтепровода реально за полтора месяца. В то же время Зеленский сразу добавил, что это не означает, что будет возвращено все, что было уничтожено ранее.

При этом президент четко заявил, что его личная позиция остается неизменной.

Скажу честно, я бы его не восстанавливал бы. Это – моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонили ко мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это – российская нефть. Есть некоторые вещи, принципы, которые просто не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы,

– высказался Зеленский.

Интересно, во время совещания президент неоднократно упоминал венгерского премьера. В частности он пошутил, что в случае повторного блокирования Венгрией поддержки для Украины, адрес Орбана, мол, передадут ВСУ.

Последние события вокруг нефтепровода "Дружба"